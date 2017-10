Nietzsche würde im Grunde sagen: Bei Luther handelt es sich um einen Fundamentalisten im Kern, um einen Fanatiker, der in der Gewissheit, die Wahrheit seiner Religion zu kennen, sich mit aller Welt anlegt. Also dieses 'Hier stehe ich, ich kann nicht anders' ist ja charakterlich sicherlich beeindruckend. Aber es zeigt natürlich auch einen Starrsinn und eine Rechthaberei, die ans Dogmatische und ans Fundamentalistische grenzt. Und das ist ein Aspekt, den Nietzsche sehr stark in den Vordergrund rückt.

Friedrich Nietzsche gilt als radikaler Kritiker des Christentums. Und er hat, womit er intellektuell später brechen wird, am eigenen Leib und von Kindesbeinen an erfahren. Am 15. Oktober 1844 wird er in Röcken bei Leipzig in die Welt des protestantischen Glaubens hineingeboren. Sein Vater war Pfarrer, auch seine beiden Großväter.

Nietzsche lernt lesen und schreiben an der Bibel. An den Schulen, die er besucht, wird er der kleine Pastor genannt, nicht nur weil er schwarze Anzüge trägt, die angeblich die Mutter aus dem Talar seines verstorbenen Vaters genäht hat. Nein, er ist eben auch bibelfest. Und als er in Schulpforte dann 1858 bis 64 zur Schule geht und dort Abitur macht, hat er in Religion hervorragende Noten … So dass er, was er später kritisieren wird, sehr gut kennt. Und sehr kompetent seine Kritik formulieren kann. Und zwar nicht nur wissenschaftlich-kritisch, sondern auch emotional und familiär.

Plakat zur Naumburger Nietzsche-Konferenz 2017 Bildrechte: Friedrich-Nietzsche-Stiftung

"Von Nietzsche zu Hitler" - für den kommunistischen Intellektuellen Georg Lukács, der seinem Buch über den deutschen Irrationalismus als Wegbereiter des Faschismus diesen unmissverständlichen Titel gab, war die Verbindung vom einen zum andern so kurz wie schlagend. Sie kam einem Verdammungsurteil gleich.



Kaum ein Erbe hat die offizielle DDR denn auch hartnäckiger ausgeschlagen als das von Friedrich Nietzsche. Und ausgerechnet das war ihr realiter zugefallen, denn in Weimar befand sich das von Nietzsches Schwester angelegte Nietzsche-Archiv mit seiner Bibliothek, seinen Manuskripten, seinem gesamten schriftlichen Nachlass. Und während der vermeintliche Vordenker der Nationalsozialisten öffentlich in Acht und Bann gehalten wurde, arbeiteten in den 60er-Jahren im Goethe-Schiller-Archiv - mitten im Arbeiter-und Bauern-Staat, der sich gegen Devisen wie üblich entgegenkommend zeigte - die beiden italienischen Forscher Giorgio Colli und Mazzino Montinari an ihrer historisch-kritischen Ausgabe der Schriften des Verpönten. Ihre Edition machte das in sich so unsystematische und widerspruchsreiche Werk zum ersten Mal der Weltöffentlichkeit zugänglich.



Als in Stephan Hermlins "Deutschem Lesebuch", das 1976 in der DDR erschien, auch ein Gedicht Friedrich Nietzsches abgedruckt war, kam das einer kleinen Sensation gleich – derartig tabuisiert war dieser Autor, der Grenzgänger und Provokateur, der Ein-Mann-Rebell unter den großen Denkern des 19. Jahrhunderts.