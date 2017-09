Als Gast hat Kristjan Järvi den Leipziger Universitätschor ins Gewandhaus eingeladen und auch die Mezzosopranistin Lilli Paasikivi. Das Eröffnungskonzert der neuen Spielzeit wird am 17. September live von MDR KULTUR übertragen.

Der MDR Rundfunkchor

Der künstlerische Leiter des MDR Rundfunkchores Risto Joost. Bildrechte: MDR/Peter Adamik In der vorigen Spielzeit hat der MDR Rundfunkchor unter der Leitung von Risto Joost eine kleine Mendelson-Spielreihe angefangen, mit dem "Elias" und "Paulus". Diese wird jetzt weitergeführt und - passend zum Reformationsjahr - wird am 24. September der "Lobgesang" zu hören sein. Außerdem aufgeführt, werden das Brahms-Requiem am Totensonntag und Haydns "Schöpfung" in der Leipziger Peterskirche.

Eine deutsche Erstaufführung steht am 7. Oktober im Gewandhaus an, wenn der italienische Pianist Stefano Bollani sein "Concerto Azzurro" vorstellt. Dirigieren wird Kristjan Järvi, der wie Bollani als ein leidenschaftlicher Grenzgänger zwischen Zeiten und Stilen gilt. Und an Weihnachten steht dieses Jahr Russland im Fokus.

70 Jahre Kinderchor

Der MDR Kinderchor geht unter neuer Leitung auf Weihnachtstour durch das Sendegebiet und feiert am 24. März nächsten Jahres sein 70-jähriges Bestehen. Mit einem großen Konzert in der Kongresshalle wird man all diese Jahre musikalisch Revue passieren lassen.

Die Festivals 2018

Auch wenn sich die Leitlinie der Elemente nicht für alle verschiedenen Ensembles durchdeklinieren lässt, bei den Festivals macht sie sich bemerkbar. So dreht sich vom 10. bis 24. Januar 2018 alles um "Wasser und Eis", im April um die "Luft" und abschließend stehen "Erde und Licht" im Juni im Fokus. Hier setze Järvi natürlich einen Schwerpunkt bei seinen Wurzeln, erklärt Heiner Louis, Hauptabteilungsleiter MDR Klangkörper, mit Komponisten aus dem Baltikum. Und er erweitert das klassische Repertoire um Einflüsse aus Elektronik und Pop.