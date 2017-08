Dresden ist eine prima Bühne, auch für Straßenmusiker. Die Kulisse stimmt, die Kunst im Grunde auch. Aber offensichtlich haben in den letzten Jahren alle das Gleiche gesungen, gespielt – oder zu lange an einem Ort gestanden, oder es war schlicht zu laut. Und das dann auch unter dem Fenster eines durchaus musikbegeisterten Anwalts, der die Folter, die Passanten beschwingt macht, nicht länger ertragen und Beschwerde eingereicht hat. Damit war er nicht der Einzige.

Hallelujah von Leonard Cohen kann jeder einzelne von denen. Ich kenne es auf der singenden Säge, ich kenne es auf Schlagwerk, mit Posaunenchor, ich kenne es mit allem. Es war eines meiner Lieblingslieder. Michael Sadlo, Rechtsanwalt

Inzwischen tue er sich schwer, "Hallelujah" mit Genuss anzuhören. "Ich sag dann immer "Hallelujah'", so Sadlo.

Wer singen will, muss sich online anmelden

Damit begann das Problem. Geschäftsleute wie Michael Sadlo hatten blutige Ohren vom ewig gleichen Kanon der Straßenmusik. Die Stadt Dresden musste reagieren und hat die deutschlandweit erste App für Straßenkünstler erfunden. Wer in Dresden musizieren will, muss sich jetzt sozusagen online anmelden. Auch Dr. Schneider, der singende Anästhesist, muss das.

"Ich muss angeben, was ich mache", erklärt Schneider. "Ich muss schreiben: Gesang, Gitarre." Auf der App könne er sehen, welche Orte schon belegt seien. "Der Altmarkt, die Nordseite, ist zum Beispiel zurzeit belegt. Für 16:30 Uhr wären viele Plätze frei."

Pünktlich buchen, pünktlich anfangen, pünktlich aufhören

Keine Musik zur Mittagszeit

Die Idee mit der neuen App in Dresden macht im Moment eigentlich nur die Geschäftsleute und Anwohner im historischen Zentrum glücklich. Die können Mittags in Ruhe essen gehen und dürfen sicher sein, dass der Künstler brav die Klampfe sinken lässt, sobald die volle Stunde erreicht ist, egal wie gut es läuft. Das Ordnungsamt lauert nämlich schon. Es darf kontrollieren und "Knöllchen" verteilen.

"Wir haben uns das ja nicht ausgedacht um Künstler zu drangsalieren, sondern wir haben auf eine Situation reagiert, in der die Beschwerden von einzelnen so massiv wurden, dass die gesagt haben: Wir halten es einfach nicht mehr aus", sagt Dresdens Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain. "Insofern war dann die Reaktion zu sagen, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen."

Selbstvermarktung im Halbstundenmodus

Dank der deutschen Regulierungswut müssen Straßenkünstler in der Dresdner Barockkulisse nun noch effektiver, hartnäckiger und belastbarer sein als ohnehin schon. Selbstvermarktung im Halbstundenmodus. Nur "Elvis", der Statuenkünstler, darf den ganzen Tag an einer Stelle bleiben. Er singt ja nicht. Er beobachtet still.

"Die richtig guten Künstler, die kommen im Moment auch gar nicht", sagt Statuenkünstler Marcus Achberger. "Die sagen, das lohnt sich nicht, hierher zu kommen. Für einmal am Tag. Man baut ab, man ist ja nur noch am hin- und her fahren."

Man hat Stress – und Stress ist das Todesurteil für jeden Künstler. Wie soll man hundert Prozent Leistung geben, wenn man die ganze Zeit nur am Rudern ist? Marcus Achberger, Statuenkünstler

Mozart auf Topfdeckeln

Das Soundesign Dresdens wird sich verändern. Am Ende kommen nur noch die, die platzsparend und still arbeiten. Dabei ist es doch herrlich, wenn mal einer raumgreifend mit Feuer jongliert oder auf Topfdeckeln Mozart spielt. Und fünf Minuten überziehen ist noch lange nicht Anarchie.