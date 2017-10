Geschichtsforschung: "Die Oktoberrevolution war ein Hungeraufstand"

Die Gegenerzählung zum angeblichen heroischen Sturm auf das Winterpalais weiß nur von einem Staatsstreich einer Handvoll entschlossener Revolutionäre um Lenin und Trotzki zu berichten. In Wahrheit ist das Geschehen am Abend des 7. November nach gregorianischem Kalender nur eine Teilrevolution in einer langen Kette von Revolutionen, die das zaristische Russland erschüttern und letztlich zerstören.

Schon in den 1890er-Jahren beginnt eine wirtschaftliche, soziale und kulturelle Modernisierung, die das politische Fundament der russischen Autokratie unterhöhlt. Und doch ist es das Land, sind es die Bauern, die sich in den Revolutionen von 1905 und vom Februar 1917 zuerst erheben.

Stephen A. Smith in "Revolution in Russland"

Träume vom eigenen Land und von einer selbstverwalteten, demokratischen Dorfgemeinschaft. Die Bauern vertreiben Ortsvorsteher und Dorfpolizisten, plündern Adelssitze, verweigern Abgaben und verteilen das Land. Der Provisorischen Regierung fehlt die Macht, die Bauern zu stoppen, und bei einer Bodenreform fürchtet sie die massenhafte Desertion der Bauern-Soldaten von der Front. So destabilisieren die Bauern die Machtverhältnisse und, da sie Abgaben verweigern, hungern sie die Städte aus. Damit heizen sie dort die revolutionäre Stimmung an. Die Oktoberrevolution – sie war auch ein Hungeraufstand meint der Berliner Osteuropahistoriker Jörg Baberowski.

Demonstration im Vorfeld der Oktoberrevolution in Petrograd (Sankt Petersburg) 1917 Bildrechte: IMAGO

Überlagert, manchmal überschnitten wird die Revolution auf dem Lande durch nationale Revolutionen. Ukrainer, Finnen, Polen wollen einen eigenen Staat, auch in den baltischen Ländern und im Kaukasus gibt es starke Unabhängigkeitsbestrebungen. Bei den muslimischen Völkern Mittelasiens vermengen nationale und religiöse Bewegungen. Alexander Fjodorowitsch Kerenskis Übergangsregierung will das Russische Reich um jeden Preis zusammenhalten. Zugeständnisse an Unabhängigkeitsbewegungen sind ein Tabu.



In dem Bestreben der Georgier, Armenier und Ukrainer erkennt Lenin rasch einen Hebel, die Regierung vollends zu destabilisieren.