Bericht der Mitteldeutschen Zeitung Oper Halle weist Behauptung zurück

Die Oper Halle weist den Vorwurf zurück, dass ihre finanzielle Situation den gesamten Betrieb der Bühnen in Halle gefährden würde. Intendant Florian Lutz widerspricht bei MDR KULTUR dieser Behauptung aus der Mitteldeutschen Zeitung. Das Blatt hatte sich darauf berufen, dass die Einnahmen der Oper Halle um 44 Prozent, also um 270.000 Euro, zurückgegangen seien.

Außerdem würde man mit dem derzeitigen Programm mehr ermäßigte Karten an junge Leute verkaufen. Und es gebe einen Wandel in der Spielplangestaltung, so Florian Lutz weiter. "Das braucht an der Kasse ein bisschen Zeit, bis es vom Publikum realisiert wird. Es ist ein Prozess, der in den ersten zwei Spielzeiten einer Intendanz dazugehört."