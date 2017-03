Katharina Wagner Bildrechte: dpa

Darunter sind sechs Opernpremieren, fünf Premieren in der Musikalischen Komödie und vier Premieren des Leipziger Balletts. Die Regie der Premiere von Richard Wagners "Tannhäuser" übernimmt Katharina Wagner, die Urenkelin des Komponisten und Leiterin der Bayreuther Festspiele, so Schirmer weiter. Es sei das erste Mal, dass Katharina Wagner als Regisseurin zu Gast an der Oper Leipzig sei. Die Premiere des "Tannhäuser" findet im März 2018 statt.



Die Spielzeit 2017/2018 ist zugleich eine Jubiläumsspielzeit, denn die Oper feiert 2018 ihr 325-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum feiert das Haus vom 15. bis 17. Juli 2018. Besonderes Highlight: Die Premiere von "Lulu" aus der Feder von Alban Berg, in einer Neuinszenierung von Regisseurin Lotte de Breer.



Zu den weiteren Höhepunkten des kommenden Spielplans gehören unter anderem die Aufführung des "Ring des Nibelungen" im Mai 2018, der Auftritt von Max Raabe im Juni 2018, das Strauss-Wochenende Mitte Oktober 2017 und das Historiendrama "Don Carlo" von Giuseppe Verdi, mit dem die Opernsaison am 30. September 2017 eröffnet wird. Von August 2017 bis Juli 2018 erwarten das Publikum der Oper und der Musikalischen Komödie insgesamt 360 Veranstaltungen aus Oper, Operette, Ballett und Musical.