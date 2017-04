Opernentdeckung Nach über 100 Jahren erstmals wieder auf der Bühne

Die Oper "A Santa Lucia" wird zum ersten Mal seit 120 Jahren aufgeführt. Bildrechte: Claudia Heysel/Anhaltisches Theater Dessau

Viele Komponisten orientierten sich an "Cavalleria rusticana", um ebenfalls Erfolg zu haben. Unter ihnen war auch der junge Komponist Pierantonio Tasca (1864–1934). In "A Santa Lucia" zeigt er die von Armut und täglichem Überlebenskampf gekennzeichnete Welt Neapels. Doch die Oper kam nicht in Neapel, auch nicht in Rom oder Mailand, sondern in Berlin zur Uraufführung. Die Premiere am 16. November 1892 wurde zu einem großen Erfolg. Die mal mitreißende, mal leidenschaftliche, mal zarte Musik mit ihrem stimmungsvollen Lokalkolorit machte Tasca für einige Jahre zu einem der angesehensten jungitalienischen Komponisten in Deutschland.



Die Musik der Oper ist über weite Strecken volkstümlich – sogar Gitarre und Mandoline spielen mit. Die kurzen Szenen erinnern an einen modernen Film mit schnellen Schnitten. Atmosphären und Klänge wechseln sich schnell und spannungsvoll ab.



Wieder entdeckt hat das Stück Operndirektor und leitender Dramaturg Felix Losert in der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz.