Eines der letzten Werke des brasilianischen Star-Architekten Oscar Niemeyer wird in Leipzig umgesetzt. Am Kirow-Werk im Stadtteil Plagwitz soll eine futuristische Kugel aus Stahlbeton angebaut werden. Der Anbau soll im März 2018 eingeweiht werden.

Ludwig Koehne, der Chef von Kirow Leipzig und Initiator des Niemeyer-Anbaus, in der Werkshalle in Plagwitz. Bildrechte: MDR/Andreas Höll

Initiiert wurde das Bauwerk von Kirow-Chef Ludwig Koehne. Der 50-jährige Unternehmer hat in Oxford studiert, für die Treuhand gearbeitet und seit den 1990er Jahren das Unternehmen zu einem Global Player gemacht. Der großgewachsene Inhaber, der in Jeans, Sneakers und lässigem Sakko eine "bella figura" in der Welt der Industrie macht, hat ein Faible für Kunst und Architektur. Und deshalb hat er sich auch 2011 ein Herz gefasst, einen Brief an den berühmten brasilianischen Baumeister zu schreiben. Er erzählte Niemeyer von dem exzellenten Koch, der die Kantine im Kirow-Werk betreibe und eine neue Herausforderung suche, und von dem Wunsch nach einem Restaurant, das möglicherweise auf dem Dach eines Industriegebäudes aus der Gründerzeit errichtet werden könne.