Debatte um die Leitkultur Ostdeutsche Befindlichkeiten und Wertvorstellungen

"Integriert uns doch erst einmal!" Sachsens Gleichstellungs- und Integrationsministerin Petra Köpping hat diesen Satz oft gehört, als sie in Gesprächen seit 2015 Pegida und den Unruhen infolge des Flüchtlingszustroms auf den Grund gehen wollte. Offenbar fühlt sich ein relevanter Teil der ehemaligen DDR-Bürger immer noch fremd in dieser Bundesrepublik.

Hinter dem latenten Frust stecken entweder messbare materielle Benachteiligungen oder seelische Verletzungen und gebrochene Biografien nach 1990. Für 17 Gruppen, deren in der DDR erworbene Rentenanwartschaften nicht oder unvollständig eingelöst wurden, hat die SPD einen so genannten Gerechtigkeitsfonds in ihr Bundestagswahlprogramm geschrieben. Für Entwertungsgefühle, für die Missachtung von Lebensleistungen aber kann es keine symbolische materielle Entschädigung geben.

Peter Gotthardt - Komponist von Filmmelodien und Texter in seinem Haus in Mahlsdorf. Bildrechte: IMAGO

Peter Gotthardt zum Beispiel war der vielleicht erfolgreichste Filmkomponist der DDR. Von seinen 500 Filmmusiken war die "Legende von Paul und Paula" die bekannteste. Er steckte auch hinter weiteren Puhdys-Titeln, schuf Orchesterwerke und Kantaten. "Ich war zuhause in der DEFA, im Fernsehen, im Trickfilmstudio Dresden, überall, in Babelsberg – das war alles weg, weg, weg. Und die neuen Damen und Herren, die dann kamen, die wussten davon nichts und es hat sie natürlich auch nicht interessiert. Also hat es das alles nicht gegeben."



Der inzwischen 75-jährige Peter Gotthardt überlebt mit einigen Muggen und Aufträgen, aber er weiß genau, was ihm im Umgang der Menschen miteinander inzwischen fehlt: