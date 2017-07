In Dresden beginnt am Donnerstag zum elften Mal die Kunstausstellung OSTRALE. 164 eingeladene Künstler aus 25 Nationen präsentieren im Ostragehege insgesamt 1.118 Werke und Werkgruppen. In grenzschreitenden Projekten stehen dabei unterschiedliche künstlerische Positionen im Dialog. Im elften Jahr hat sich die internationale Kunstausstellung zu einer Biennale gewandelt. Die Schau ist für Dresden von besonderer Bedeutung, nicht nur weil die Stadt sich als Europäische Kulturhauptstadt 2025 bewirbt. Der Titel der diesjährigen OSTRALE lautet "re_form". Das künstlerische Konzept haben die Kuratoren Mykola Dzhychka, Oliver Kratz, Detlef Schweiger und Holger Wendland gemeinsam mit der künstlerischen Leiterin und Direktorin Andrea Hilger erstellt. Zu sehen ist die Biennale bis zum 1. Oktober.

Matthias Jackisch: "Floß" (Installation, 2017, Gips, Holz) Bildrechte: Oliver Kratz

Das Motto "re_form" bezieht sich auch auf die OSTRALE selbst, denn für die Veranstaltung stehen Veränderungen an. Von einer jährlich stattfindenden Ausstellung formiert sie sich künftig als Biennale und findet nun aller zwei Jahre statt. Zudem muss der einzigartige Veranstaltungsort - die von dem bedeutenden Architekten Hans Erlwein entworfene Schlachthofarchitektur (Futterställe) des Dresdner Ostrageheges - saniert werden, um weiter für den Kunstbetrieb nutzbar zu sein.



Eine Reform bezeichnet die Umgestaltung bestehender Verhältnisse - hin zum Besseren. Kunst kann in so einem Reformationsprozess Fragen stellen und Lösungsansätze anbieten. So fragt die OSTRALE auch nach der Auseinandersetzung mit dem Vergangenen. Was treibt Künstler zu Hommagen, Referenzen und Zitaten in ihren Werken? Wie stark identitätsstiftend sind Vorbilder?