Ostsee Stirbt die Bäderarchitektur aus?

Doch dieses friedliche Nebeneinander, das Antlitz der Ostseebäder ist in Gefahr, so warnt die Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern. Es wird zu eng gebaut und Beton billig auf Bädercharme getrimmt. Das erste Haus am Platz in Kühlungsborn, das Hotel "Travel Charme", ist nur ein Beispiel.

Joachim Brenncke Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Travel passt, Charme überhaupt nicht. Das ist beliebige Architektursprache. Wenn man sich die Anzahl der Balkone, die Gebäudehöhe, die Eingangssituation und das Material anguckt, dann hat das mit Charme im Sinne von Ostseecharme und Sommerfrische relativ wenig zu tun. Wir müssen sehen, dass wir so planen und dann auch bauen, dass die Identität der Orte erhalten bleibt. Aus Sicht der Architektenkammer laufen wir gerade in mehreren Ostseebädern Gefahr, dass sie gesichtslos werden. Joachim Brenncke, Architektenkammer Mecklenburg-Vorpommern

Ostsee-Hotel "Travel-Charme" in Kühlungsborn Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Kühlungsborn ist anschaulich, wie verschiedene Bauherren mit dem Erbe umgehen. Joachim Brenncke, Präsident der Architektenkammer, macht klar, dass bei guter Planung auch ein Neubau mit modernen Baustoffen nicht teurer sein muss als fantasielose, ausschließlich aufs schnelle Geld getrimmte, Bauten.

Kommunen haben Fehler erkannt - doch die Einsicht kommt zu spät

Die Luftigkeit, die Weite, es gibt noch Reste. Doch die Grundstücke sind in der Mehrzahl zu eng bebaut. Die Gemeinden haben die Investoren nicht gebremst. Die Ortskerne wurden touristisches Gewerbegebiet. Das ist gut für die Steuereinnahmen, aber letztlich Verdichtung. Die Lücken fehlen, man kann nicht mehr um sein Haus herumgehen, so wie es einst war.

Wir haben Grenzen erreicht, das haben wir erkannt. Dazu brauche ich keine Architektenkammer. Dass Grundstücke nicht noch mehr zu verdichtet werden und nicht noch mehr angebaut und aufgestockt werden, das haben wir jetzt begriffen. Rainer Karl, Bürgermeister Ostseebad Kühlungsborn

Für Teile des Ostseebades Kühlungsborn, kommt diese Einsicht zu spät: An der Strandpromenade stehen überdimensionale Bauten; angefügte Holzbalkone machen aus einer Betonkiste noch keine Bäderarchitektur. Und hundert Meter weiter fügt sich nahtlos eine mediterrane Siedlung an. Das ist Kulissenarchitektur für Touristen, die jetzt nicht mehr in Italien ihre Dorade, sondern hier ihren Hering speisen. Genehmigt von der Stadt Kühlungsborn.

Rainer Karl Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Da ist etwas passiert, das kann ich Ihnen auch gar nicht so beantworten, warum das so passiert ist. Es ist so gelaufen: Wir haben das bauen lassen mit einem Bebauungsplan, ohne vorher die Gestaltungssatzung und solche regulierenden Satzungen mit aufzugeben. Und da ist der Geschmack des Bauherren zum Tragen gekommen. Rainer Karl, Bürgermeister Ostseebad Kühlungsborn

Prachtmeile dreimal so hoch wie vor hundert Jahren

Wie das aussieht, wenn Bauherren und Investoren mit Dollarzeichen in den Augen freidrehen, ist an der Nord- und Ostseeküste im Westen zu bewundern. Die Fehler die in den Siebzigern hier gemacht wurden, konnten - nach dem Motto 'vom Westen lernen' - an den Ostseebädern weitgehend vermieden werden. Doch statt in die Höhe wurde zum Beispiel in Sellin auf Rügen in die Breite gebaut. Die Verdichtung in der Wilhelmstraße, der Prachtmeile, ist inzwischen dreimal so hoch wie noch vor hundert Jahren. Sechzig Prozent und mehr der Grundstücksflächen sind heute hier bebaut. Fehlende Bebauungspläne ließen den Investoren freie Hand und die ehrenamtlichen Stadträte wurden, mit Verlaub, schlicht verarscht:

Matthias Scheibe, Baudezernent Sellin im artour-Interview Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ursprünglich wollte die Gemeinde dort ein großes Hotel hinhaben. Hotel heißt für uns Infrastruktur, heißt Angebote, heißt Wellness, ganzjährige Angebote und dann eben auch hochwertige Arbeitsplätze. Herausgekommen ist jetzt ein Apartmenthaus, das überwiegend sehr teure Ferienwohnungen hat. Die obersten Wohnungen die auf dem Objekt entstehen, werden im siebenstelligen Bereich verkauft. Da geht es letztlich nur ums Geld und nicht darum, was dient dem Ort hier an dieser Stelle. Matthias Scheibe, Bauausschuss Ostseebad Sellin

In Sellin wird in Millionenhöhe investiert. Um Fehler in Gestaltung und Bebauung zu vermeiden, hat das Ostseebad die Architektenkammer um Hilfe gebeten. Man erhofft sich Argumentationshilfen gegenüber dem Investor.

Es ist in den neunziger Jahren - durch steuerliche Förderung - sehr viel Geld in Beton investiert worden. Was die damalige Bundesregierung vielleicht vergessen hat, ist auch Fördermittel in die Planung zu stecken. Wir fangen erst jetzt an, für die Wilhelmstraße in Sellin einen Bebauungsplan zu erstellen. Der hätte eigentlich schon vor 10, 15 Jahren kommen müssen. Vielleicht sind wir auch ein bisschen zu spät aufgewacht. Matthias Scheibe, Bauausschuss Ostseebad Sellin

Es wird nicht wieder so, wie es war und das will auch keiner. Jetzt, da die Investoren durch den Negativzins ihr Geld lieber verbauen, gibt es die einmalige Chance, Fehler nicht zu wiederholen und wenn möglich zu korrigieren. Denn letztlich leben Gemeinden und Investoren vom Touristen, der an den Strand geht. Dort hat er die Sonne von oben und die Ostsee von vorn - und dafür kommt er her.