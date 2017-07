Während der "Westen" bereits voll erschlossen ist und man über Frankreich, Großbritannien, die USA oder Kanada schon viel gelesen und gehört hat oder sogar selbst dort war, umweht den "Osten" immer noch ein Hauch von Geheimnis und Abenteuer. Kein Wunder also, dass viele Bücher über Reisen in den Osten wie Roadmovies angelegt sind, in denen wir den Autoren auf ihren so spannenden wie beschwerlichen Wegen folgen dürfen.

Im Tal des Glücks: Nepal und Tibet

Am weitesten von der westlichen Zivilisation entfernt hat sich der Journalist Titus Arnu und erhofft sich gerade dort etwas zu finden, wonach wir doch alle suchen: Das Glück. Denn das soll in einem schwer erreichbaren Tal im Himalaya zu Hause sein und Titus Arnu nimmt tatsächlich einige Strapazen auf sich, um dorthin zu gelangen. Drei Tage ist er zu Fuß unterwegs und trifft schließlich auf Menschen, die ein sehr einfaches Leben im Einklang mit der Natur führen. Sie töten keine Tiere und folgen den traditionellen Regeln des Buddhismus. Eine Kombination, die sie tatsächlich glücklich zu machen scheint.

Titus Arnu

"Tsum. Eine Himalaya-Expedition in das Tal des Glücks"

Rowohlt Berlin Bildrechte: Rowohlt Berlin Als wir ein halb ausgetrocknetes Flussbett durchquerten, entdeckte Kami eine halb tote Wespe, die im Wasser lag und nicht mehr fliegen konnte, weil ihre Flügel nass waren. Mit zwei Fingern hielt er sie an den Flügeln, trug sie ans Ufer und hatte offensichtlich keine Angst, gestochen zu werden. Dort setzte er sie auf einen Baumstamm und schaute zu, wie ihre Flügel in der Sonne trockneten. Ein zufriedenes Lächeln umspielte seine Mundwinkel, dann ging er murmelnd weiter. Aus Titus Arnu: "Tsum. Eine Himalaya-Expedition ins Tal des Glücks"

Fast noch ein Geheimtipp: Myanmar

Nicht ganz so entlegen und auch leichter zu erreichen, ist ein Land am Fuße des Himalayas, das jedoch noch nicht lange als touristisches Reiseziel erschlossen ist: Myanmar. Dieses Land zwischen Thailand, Indien und China hat Martin Schacht kreuz und quer bereist und gibt uns, die wir es ihm nachtun wollen, eine handliche "Gebrauchsanweisung für Myanmar" mit auf den Weg. Er verknüpft Alltagsbeobachtungen mit Hintergründen über Geschichte und Politik im ehemaligen Burma. Für Besucher lange verschlossen, befindet sich Myanmar heute im Umbruch und noch tummeln sich hier - anders als in Thailand - nicht Millionen von Touristen. Noch nicht.

Martin Schacht

"Gebrauchsanweisung für Myanmar"

Piper Bildrechte: Piper Ranguns Busbahnhof ist ein wildes und absolut chaotisch wirkendes Getümmel aus Hunderten von Bussen und Tausenden von Menschen. Nach ein paar Anläufen ist man froh, endlich im richtigen Bus zu sitzen, wo man meist für längere Zeit bleiben darf, genauer gesagt: für fünfzehn Stunden nach Mandaley oder für zwölf Stunden nach Bagan - Im Idealfall, es kann auch länger dauern. Ich empfehle in jedem Fall die Mitnahme von aufblasbaren Nackenkissen, genügend Trinkwasser und Beruhigungstabletten. Dann kann man die Fahrt auf Wunsch trotz Karaoke und Geholper im Dämmerschlaf verbringen. Aus Martin Schacht: "Gebrauchsanweisung für Myanmar"

Reise in die Vergangenheit: Moldawien, Kroatien, Bulgarien

In der Gegenwart reisen, um die Vergangenheit besser zu verstehen, das war das Ziel des Essayisten und Reiseschriftstellers Karl Markus Gauß, der unter anderem nach Moldawien, Bulgarien und Kroatien gereist ist und dort Orte besuchte, die in keinen Tourismusprospekten vorkommen. Seine Erkundungen in "Zwanzig Lewa oder tot" eröffnen uns Gegenden, die bewegte Zeiten erlebt haben, die geografisch zwar zu Europa gehören, uns aber in ihrer Abgeschiedenheit doch immer noch fremd sind.

Karl Markus Gauß

"Zwanzig Lewa oder tot. Vier Reisen"

Hanser Bildrechte: Hanser Seitdem ich wieder zuhause war, gingen mir die Helden und Gespenster von Chisnau nicht aus dem Kopf. Fast widerwillig war ich in diese Stadt gefahren, an der mich nur reizte, dass niemand, den ich kannte, schon dort gewesen war; doch ungern hatte ich sie wieder verlassen, als wäre ich mit ihr, die mich so herzlich aufgenommen hatte, noch lange nicht fertig. Jetzt wuchs etwas in mir, das ich meine moldawische Sehnsucht nannte. Aus Karl Markus Gauß: "Zwanzig Lewa oder tot"

"Erfurtas" in Vilnius: Litauen

Und was wissen wir über Litauen? Dass es einst zur Sowjetunion gehörte und sich in kürzester Zeit in ein unabhängiges und selbstbewusstes kleines Land verwandelt hat. Dass es heute zur EU gehört, dass Vilnius die Hauptstadt ist und dass die Sprache schön klingt. Die bezeichnet der Stadtanthropologe Felix Ackermann allerdings als die zweitschwerste Sprache der Welt, nach chinesisch. Dennoch hat er versucht, in Litauen seinen Führerschein zu machen und hat dabei das Land von einer Seite kennengelernt, wie es einem Touristen wohl so nicht möglich gewesen wäre. Sein Buch "Mein litauischer Führerschein. Ausflüge zum Ende der europäischen Union" erzählt davon.

Bildrechte: Suhrkamp Die Anlage von Straßen und Plattenbauten unweit des Fernsehturms wird noch heute von seinen Einwohnern und den Kunsthistorikern des Landes gepriesen. Sie sind besonders stolz auf den Leninpreis, den die Architekten dafür erhielten. Und nun kann ich endlich einmal mit fünfzig Sachen durch die Architektenstraßen brausen und meinen Favoriten als motorisierter Verkehrsteilnehmer erleben: die Erfurter Straße, die an die DDR-Städtepartnerschaft erinnert und an "Erfurtas", den einst besten Nachtklub der Stadt, der mitten im Neubauviertel lag. Aus Felix Ackermann "Mein litauischer Führerschein. Ausflüge zum Ende der europäischen Union"

Noch tiefer im Osten: Kasachstan und China

Noch etwas tiefer in den Osten und in nachsowjetische Gefilde haben sich Stephanie Karras und Chris Tomas begeben, nämlich nach Kasachstan, einem Land, in dem die Nachwehen des realsozialistischen Imperiums noch weit stärker zu spüren sind als im Baltikum. Besonders die Steppe hat es den beiden Frauen angetan, und so lautet der Titel ihres Reiseberichts auch passender Weise: "Nächster Halt: Steppe. 10.000 Kilometer durch Kasachstan und China". Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen.

Es ist der Geruch. Die Steppe riecht. Nein, sie duftet! Nach Wermut, Wolfsmilch, wilden Zwiebeln und Oregano, intensive, würzige Aromen sind es, getragen vom warmen Wind. Ich lasse meine Kamera sinken. Kein Foto der Welt könnte diesen allumfassenden Geruch festhalten. Aus Chris Tomas und Stephanie Karras: "Nächster Halt: Steppe. 10.000 Kilometer durch Kasachstan und China"

Der Balkon Europas: Georgien

Dass ein Bild oft mehr sagt als tausend Worte, das kann man dem Fotoband "Auf dem Balkon Europas. Fotografien aus Georgien" entnehmen. Der Hamburger Fotograf Gerald Hänel hat darin Alltagsmomente genauso eingefangen wie kaukasische Landschaften, sprechende Gesichter, kleine Details, die von der wechselvollen Geschichte Georgiens erzählen. Zu Sowjetzeiten die reichste Republik der UdSSR und Heimat Josef Stalins, versucht sich das Land heute (West-)Europa anzunähern.

Georg Hänel

"Auf dem Balkon Europas. Fotografien aus Georgien"

Mitteldeutscher Verlag Bildrechte: Mitteldeutscher Verlag Es ist schwer zu sagen, was genau meine (Sehn-)Sucht nach diesem kleinen Land in Transkaukasien ausgelöst hat - die Gelassenheit und Gastfreundschaft der Menschen, der faszinierende Reichtum der georgischen Kultur, diese Mischung aus Vertrautem und Fremdem, aus westlichen und orientalischen Einflüssen, oder der Kontrast zwischen dem archaischen, traditionellen Leben auf dem Land und der Modernität und Eleganz in den Großstädten. Aus Gerald Hänel "Auf dem Balkon Europas. Fotografien aus Georgien"

Warum wir überhaupt reisen

Der Schriftsteller Matthias Politycki schließlich ist in seinem Leben schon viel gereist und zwar in alle Himmelsrichtungen, nach Asien, Afrika, Amerika und in Europa sowieso. Lange war ihm Reisen eine Passion, doch globaler Terror und Flüchtlingsbewegungen machten ihm die Welt plötzlich kleiner statt größer. irgendwann begann Matthias Politycki sich Fragen zu stellen. In seinem Buch "Schrecklich schön und weit und wild" teilt er diese Fragen mit uns und versucht sich an Antworten: was ist der Unterschied zwischen einem Urlaub und einer Reise? Warum ist "reisen mit leichtem Gepäck" eine Mär, warum reisen wir überhaupt und was denken wir dabei?

Matthias Politycki

"Schrecklich schön und weit und wild. Warum wir reisen und was wir dabei denken"

Hoffmann und Campe Bildrechte: Hoffmann und Campe Der Reisende ist der Suchende per se, und was er auf seiner Reise auch findet, es spornt nur zu weiterer Suche an. Im Grunde sind wir auf immerwährender Reise, die Zeit zu Hause ist nichts als eine kurze Rast. Jeder Aufbruch ist eine Heimkehr in die Fremde. Aus Matthias Politycki "Schrecklich schön und weit und wild. Warum wir reisen und was wir dabei denken"