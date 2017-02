Otto Griebel: "Selbstbildnis vor dem brennenden Dresden" (1945) Bildrechte: Museum der bildenden Künste Leipzig / Gerstenberger

Otto Griebel wurde 1895 in Meerane geboren und lernte zunächst den Beruf des Dekorationsmalers. 1910 ging er nach Dresden an die Königliche Zeichenschule und studierte an der dortigen Kunstgewerbeschule die Glasmalerei. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, wurde er Soldat. Nach seiner Rückkehr 1919 setzte er sein Studium an der Dresdner Kunstakademie fort. Der Maler wohnte im Dresdner Stadtteil Pieschen. Oft porträtierte er die Menschen in seinem Viertel - er galt als "Mann der Straße".



Otto Griebel war Mitglied der KPD und engagierte sich in linken Künstlervereinigungen. 1933 wurde er verhaftet, einige seiner Werke diffamierten die Nazis in den Ausstellungen "Entartete Kunst" in Dresden (1933) und Berlin (1938). Bis zum Kriegsende arbeitete er als Illustrator und Ausstellungsgestalter und leistete wiederum Militärdienst. Nach 1945 arbeitete er als Kunstlehrer an einem Gymnasium sowie als Dozent an der Arbeiter- und Bauern-Fakultät der Dresdner Kunsthochschule. Er widmete sich dann weniger der Kunst und mehr dem autobiografischen Schreiben. Den meisten Dresdnern ist er deshalb weniger als Künstler sondern aufgrund seiner gesammelten Lebenserinnerungen "Ich war ein Mann der Straße" bekannt.