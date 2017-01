Paolo Conte, der Sänger mit dem rostigen Timbre ist bereits über vierzig, als er seine "canzone" selbst zu interpretieren beginnt. In seinen Songs fließen Boogie, Rhumba, neapolitanische canzonette, amerikanischer Swing und argentinische Tangomelodien zusammen. Eine durch und durch eigenwillige Weltmusik, deren Kern eine tiefe, allumfassende Melancholie innewohnt. Conte selbst hat sie so erklärt:

Es gibt eine kollektive Traurigkeit in meiner Generation, der durch den Krieg so viel Lebensfreude genommen wurde. Manchmal kommt es mir vor, als hätte ich mein Leben lang für die sehnsüchtigen Männer der Nachkriegszeit gesungen.

In Contes Tangoliedern kommt immer wieder eine Bar vor: Die Bar Mocambo. Ebenso gut könnte sie "Café der verlorenen Jugend" heißen. Dort am Tresen sitzen seine Helden, die perfekt geschneiderte Anzüge und blankpolierte Schuhe tragen: Männer mittleren Alters, die auf dem Grund ihres Glases immer wieder entdecken, dass ihnen beileibe nicht nur der nächste Whiskey fehlt. "Ach, Jimmy", heißt es in Contes Song 'Jimmy, ballando', "wir hätten so viel mehr verdient. Mehr, mehr, ja, mehr."