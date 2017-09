Der Leipziger Jugendbuchautor Johannes Herwig bekommt den "Paul-Maar-Preis für junge Talente". Er erhält die Auszeichnung für sein Buch "Bis die Sterne zittern", das in diesem Jahr im Gerstenberg Verlag erschienen ist. Überreicht wird der Preis am 17. November 2017.

In seinem Debüt beschreibt Herwig die Geschichte der Leipziger Meuten, einer bislang wenig bekannten Jugend-Widerstandsbewegung in der Zeit des Nationalsozialismus. Der 16-jährige Harro muss sich in der NS-Zeit entscheiden, ob er sich anpassen oder widersetzen will. Seine Eltern sind stille Mitläufer, die wegsehen und überleben möchten. Der Welt der Erwachsenen wirft Harro vor, der Jugend die Freiheit genommen und auch ihre Ideale verraten zu haben. Erst mit der neuen Clique wird der Romanheld mutiger, widersetzt sich dem nationalsozialistischen Regime und wird schließlich verhaftet.

'Bis die Sterne zittern' ist ein wichtiges Buch in einer Zeit, in der es immer noch rechte Parolen gibt. Der Roman veranschaulicht überzeugend den Widerstand gegen ein unmenschliches Regime und den Mut von Jugendlichen, sich anders zu verhalten. Begründung der Jury

Über den Autor

Johannes Herwig wurde in Leipzig geboren und wuchs dort auf. Er war in der Leipziger Punkszene zu Hause, und machte sein Abitur nicht nur auf der Schulbank, sondern auch auf den Straßen seines Viertels Leipzig-Connewitz. Nach einigen Umwegen studierte Herwig Soziologie und Psychologie, gründete die Filmgalerie Phase IV in Dresden und widmete sich der Filmkunst. Im Frühjahr 2013 kehrte er zu seinen Ursprüngen zurück und begann an seinem Romandebüt "Bis die Sterne zittern" zu arbeiten - denn schon als Kind habe er immer schreiben wollen!

Über den "Paul-Maar-Preis für junge Talente"