MDR KULTUR trifft … Detlef Rentsch

Der Mitteldeutsche Rundfunkt feiert in diesem Jahr sein 25 jähriges Bestehen und am 01.01.1992 ging auch MDR KULTUR an den Start. Vier Monate nur war 1991 Zeit, neben dem laufenden Sendebetrieb von Sachsenradio, das neue Kulturradio zu konzipieren. Hauptabteilungsleiter war Detlef Rentsch. Er leitete die Kulturwelle bis 2014. Aus MDR KULTUR wurde 2004 MDR FIGARO und 2016 wieder MDR KULTUR - Das Radio. Von Anfang an war und blieb es ein Vollprogramm mit einem weiten Kulturbegriff in einer der kulturreichsten Regionen, in Mitteldeutschland. Heute koordiniert Detlef Rentsch unter anderem die MDR Programmplanungen zum diesjährigen Reformationsjubiläum.