Podiumsdiskussion Kampfbegriff oder Integrationskonzept - Wozu taugt die Leitkultur?

Die Gesprächspartner: Christoph Stölzl gehört zu den wichtigsten Kulturdenkern in Deutschland. Er war Gründungsdirektor des Deutschen Historischen Museums und Kultursenator in Berlin. Stölzl studierte Soziologie und hat damit eine spezielle Sicht auf deutsche Werte. Der begeisterte Jazzmusiker leitet heute die Musikhochschule Weimar als Präsident.



Alexander Ahrens ist Oberbürgermeister von Bautzen und erlebt, wie die Flüchtlingskrise den Alltag einer Stadt verändert. In Bautzen sind Asylbewerber von Einheimischen über den Kornmarkt getrieben worden. Der Politiker sucht das Gespräch mit den Bürgern, auch mit den Rechtsextremen. Er scheut aber auch nicht vor Sanktionen gegen Flüchtlinge zurück.



Hans-Eckardt Wenzel gilt als künstlerisches Multitalent. Er arbeitet als Autor, Regisseur, Schauspieler und Liedermacher. Der studierte Kulturwissenschaftler reflektiert in seinen Arbeiten immer wieder gesellschaftliche Debatten und schaut gern über den Tellerrand. So inszenierte Wenzel schon in Nicaragua.



Herfried Münkler mischt sich als Politikwissenschaftler und Kulturforscher regelmäßig in die großen Debatten ein. Mit seinen preisgekrönten Büchern wie "Die Deutschen und ihre Mythen" (Preis der Leipziger Buchmesse) oder "Die neuen Deutschen" beschreibt er die Risiken, aber auch die Chancen, die sich mit großen Umbrüchen verbinden.



Durch den Abend führte MDR-KULTUR-Moderator Carsten Tesch.