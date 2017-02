Nach Bücher-Beschlagnahmung auf Kuba Auswärtiges Amt reagiert mit Unverständnis

Das Auswärtige Amt hat die Beschlagnahmung mehrerer Bücher des Ch. Links Verlages auf der Internationalen Buchmesse in Havanna mit Unverständnis zur Kenntnis genommen. Man stehe in Kontakt mit dem Verlag und der Frankfurter Buchmesse; außerdem werde man das Thema mit den kubanischen Gesprächspartnern aufnehmen, teilte das Amt auf MDR-Anfrage mit.

Kubanische Behörden hatten die Bücher des Berliner Verlages auf der jüngsten Buchmesse in Havanna beschlagnahmt. Die Messe war am Sonntag zu Ende gegangen. Nach Angaben des Ch. Links Verlages waren die Bücher aus dem deutschen Gemeinschaftsstand der Frankfurter Buchmesse entfernt worden. Links sagte, auch auf Nachfrage hätten die kubanischen Behörden keine Begründung genannt.

Der Ch. Links Verlag fordert nun politische Konsequenzen: Verlagschef Christoph Links sagte dem MDR, das sei ein nicht hinzunehmender, empörender Vorgang, der in das Zeitalter der Diktaturen und des Stalinismus gehöre.

Es muss ein diplomatisches Interventionsszenario geben. Hier braucht es eine deutliche Antwort, dass Deutschland so etwas nicht akzeptiert.

Links fordert Protest von deutscher Seite und Reaktionen aus der Politik. Er habe dazu bereits Kontakt mit dem Auswärtigen Amt, der Botschaft in Havanna, dem Autorenverband P.E.N. und dem Goethe-Institut aufgenommen.

Das Vorgehen erinnere an die Stasi-Zensurpraxis, erklärte Links weiter. Auf der Leipziger Buchmesse sei die DDR ähnlich mit unliebsamen Büchern aus der Bundesrepublik umgegangen. Das Vorgehen Kubas zeuge nicht gerade von einer politischen Öffnung oder Liberalisierung im Land.

Unter den beschlagnahmten Büchern war auch der aktuelle Band "Abschied vom Mythos – Sechs Jahrzehnte kubanische Revolution" von Hannes Bahrmann. Bildrechte: dpa

Es habe sich um Titel gehandelt, die sich ganz oder teilweise mit Kuba befassen; darunter der aktuelle Band von Hannes Bahrmann "Abschied vom Mythos – Sechs Jahrzehnte kubanische Revolution", das auch von der Bundeszentrale für politische Bildung angekauft wurde. Auch das Lesebuch "Revolutionen" mit einem Aufsatz des ehemaligen deutschen Botschafters in Havanna, Bernd Wulffen, sei mitgenommen worden. Zu den konfiszierten Büchern zählten den Angaben zufolge darüber hinaus die Anthologien "Oh Du, geliebter Führer" über Personenkult sowie "Ostalgie international – Erinnerungen an die DDR von Nicaragua bis Vietnam".



Ch. Links ist ein deutscher Sachbuchverlag. Nach eigenen Angaben gehört er zu den ersten privaten Neugründungen im Osten. Sein Ziel war und ist es, die "weißen Flecken" der jüngeren deutschen Geschichte aufzuarbeiten. Thematische Schwerpunkte sind Politik und Zeitgeschichte, Verlagssitz ist Berlin-Prenzlauer Berg. Jährlich bringt der Verlag etwa 50 Neuerscheinungen heraus, etwa ein Dutzend fest angestellte Mitarbeiter sind dort beschäftigt.