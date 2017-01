Donald Trump im Weißen Haus Der Anfang einer neuen Ära

Obama geht. Trump kommt. Auf Intellekt folgt Breitbeinigkeit. Schon stilistisch kündigt sich ein tiefer Bruch an in der US-amerikanischen Führung. Doch wenn Donald Trump an diesem Freitag einzieht ins Weiße Haus, beginnt gar eine neue Ära. "We make America great again!", hatte Trump im Wahlkampf immer wieder versprochen. Und wie er das meint, deutete er gelegentlich ausdrucksstark an: mehr Ausgaben für Infrastruktur, Strafzölle für ausländische Firmen, die nicht in die USA investieren oder die Absage an den Freihandel.

Zugleich signalisiert Trump der Welt, dass er sich nicht gebunden fühlt an internationale Verträge, an Leitbilder, an Bündnisse - geschweige an das Werte-Verständnis seiner Vorgänger. Er will zwar Präsident werden, offenbar aber nicht "präsidial". Es sieht vielmehr so aus, als würde er die Supermacht USA so führen wollen, wie er seine Firmen führte - als Geschäftsmann: Wenn Du was von mir willst, was habe ich davon? Hast Du überhaupt was zu bieten?

Kriegt die Welt es nun also zu tun mit einem Dealer, der allein seinen, pardon, den Vorteil Amerikas sucht? Nur wenige Male hat sich Trump seit seiner Wahl direkt an die Öffentlichkeit gewandt, meist über Twitter, einmal per Pressekonferenz, einmal über ein Interview. Und jedes Mal hat er sich unbeirrt gezeigt. Er hat keine Angst vor Protesten, vor Widerständen, vor Widersprüchen und erst recht keine Zweifel. Trump gibt den toughen businessman. In der Welt des politischen Ausgleichs wirkt das verstörend. Ein Effekt, der Trumps Omnipräsenz gewaltig steigert. Weitgehend unumstritten ist, dass sich Amerika, dass sich die Welt mit Trump als US-Präsident ändern wird. Vielleicht nicht so schlimm, wie die größten Skeptiker befürchten. Doch mit jedem seiner Auftritte hat er immer noch dies vermittelt: Ich werde auch tun, was ich sage! Für eine neue Ära dürfte das reichen.

Schreckgespenst - oder einfach nur ein neuer Geist?

Wie wird Donalds Welt durch Literatur verständlich?

Auch ein Egomane kommt nicht allein: das Trump-Team

Trumps Vice: Mike Pence Bildrechte: dpa Diese beiden Fragen haben die Welt seit der Präsidentschafts-Wahl im November vor allem beschäftigt: Was plant der neue Chef für seine Zeit im Weißen Haus? Und: Mit wem an seiner Seite will er seine Pläne umsetzen? Die Namen der Trump-Sekretäre sind nun bekannt. Herumgesprochen - oder sogar eingeprägt - haben sie sich jedoch noch lange nicht. Kaum bekannt ist auch, wofür genau sie jeweils stehen. Wer also darf warum zum Trump-Team gehören?

Amerikas heldenhafte Einfachheit

The real Trump: Der Präsident im Blick seines Biographen

