Im Film erinnert sich der 92-jährige Liviu Canţer, genannt Licu, an Weltkrieg, Vertreibung und Post-Kommunismus im 20. Jahrhundert. Im Laufe des Films entwickele sich eine vertraute Beziehung zwischen ihr und dem Protagonisten, so die Jury.

Der Preis im Deutschen Wettbewerb langer Dokumentar- und Animationsfilme geht an die israelisch-deutsche Koproduktion "Muhi – Generally Temporary" von Rina Castelnuovo-Hollander und Tamir Elterman. Der Film zeigt den Kampf eines Sechsjährigen aus dem Gazastreifen, der infolge einer Autoimmunerkrankung seine Kindheit in einem israelischen Krankenhaus verbringt.

Die Goldene Taube für den besten animierten Dokumentarfilm ging an den norwegischen Beitrag "Mum's Hair" von Maja Arnekleiv. Die Jury zeigte sich von der intuitiven Art der Filmgestaltung tief berührt. Die 20-jährige Regiedebütantin dokumentierte über zwei Jahre hinweg die äußerliche Veränderung ihrer an Krebs erkrankten Mutter.

Die Goldene Taube für den besten internationalen kurzen Dokumentarfilm ging an die deutsch-portugiesische Koproduktion "The Ashes Remain Warm" der portugiesischen Filmemacherin Mónica Martins Nunes. Der Film vermittle "ein sehr zeitgenössisches Verständnis dafür, wie das Genre des Dokumentarfilms zur Verschmelzung von Poesie und Realität eingesetzt werden kann, so dass sich durch diese Strategie ein umfassendes Gesamtbild entdecken lässt", begründete die Jury ihre Entscheidung.

Der MDR-Filmpreis in Höhe von 3.000 Euro für einen herausragenden osteuropäischen Dokumentarfilm ging an die ungarische Produktion "Granny Project” von Bálint Révész. „Bringen Sie drei alte Damen mit tiefen persönlichen Erfahrungen in der europäischen Geschichte mit drei jungen Männern zusammen, die ihre eigene Verantwortung für diese Geschichte diskutieren, und Sie bekommen einen außergewöhnlichen Film: berührend, warm und ein bisschen verrückt – aber mit allen Zutaten, die ein wirklich wichtiger Film braucht“, hieß es in der Jury-Begründung. Der MDR stiftet diesen Preis sowie den Hauptpreis.