Zum Tag der Deutschen Einheit wartet das Deutsch-Sorbische Volkstheater Bautzen mit einer besonderen Zukunftsperformance auf. Gemeinsam mit der freien Theatergruppe "friendly fire" aus Leipzig geht es um die Frage, was in Zukunft von den Deutschen bleiben wird, wenn diese ausgestorben sind und nur noch Sorben leben.

Das "Museum der Deutschen" wagt einen Blick in die Zukunft. Bildrechte: Miroslaw Nowotny/Theater Bautzen Für die Performance werde das Burgtheater in Bautzen zum Museum umgebaut, heißt es in der Ankündigung des Theaters.



Und: "Wir begeben uns gemeinsam mit den Zuschauern auf eine Zeitreise in die ferne Zukunft in circa 500 Jahren." Der Intendant des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters Lutz Hillmann sagte MDR KULTUR, man werde völlig neue Wege gehen. Dabei wurde das Theaterstück bewusst provokant inszeniert, um die eigene Kultur und den Kulturbegriff zu hinterfragen.

Eine provozierende Zukunftsvision

Die im Stück konstruierte Zukunftsvision: "Die Deutschen sind ausgestorben. Es leben nur noch Sorben. Und es gibt ein Museum, in dem das, was 'deutsch' ist, ausgestellt wird", so Hillmann über das Szenario der Performance.

Im Mittelpunkt stünden folgende Fragen: Was bleibt von dem "Deutschen" übrig, was ist das Bemerkenswerte, das Herausragende, was diese Kultur ausmacht? "Natürlich machen wir das auf eine sehr theatralische, augenzwinkernde Art", betonte Hillmann. Was bleibt übrig vom "Deutschsein"? Szene aus dem Theaterstück "Das Museum der Deutschen" Bildrechte: Miroslaw Nowotny/Theater Bautzen

Inszenierung, Installation, Performance

Der Zuschauer bekäme mitgeteilt, wie die Deutschen einmal gelebt haben. Er würde durch die Räume des Burgtheaters gehen und dabei verschiedene Exponate, darunter auch lebende, betrachten können. Dabei würden "Museumsführer" erzählen, was früher einmal an "Deutschem" dagewesen sei – "Das ist auch eine sehr provokante Fragestellung", sagte Hillmann.

"Das Museum der Deutschen": Eine Koproduktion des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters und "friendly fire" aus Leipzig Bildrechte: Miroslaw Nowotny/Theater Bautzen Beim "Museum der Deutschen" handelt es sich also um kein klassisches Theaterstück. Mit der Leipziger Theatergruppe "friendly fire" wurden bewusst auch andere Arbeitsformen ausprobiert – so ist das Stück eine Mischung aus Theaterinszenierung, Installation und Performance.



Der Titel "Museum der Deutschen" könnte im Übrigen nicht nur auf den Inhalt des Theaterstücks anspielen. Denn das Bautzner Burgtheater, in dem die Premiere stattfindet, befindet sich direkt gegenüber vom "Museum der Sorben".

Details zum Theaterstück: "Das Museum der Deutschen. Eine Zeitreise in die Zukunft"



Eine Koproduktion des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters Bautzen und "friendly fire" aus Leipzig



Regie: Michael Wehren

Bühne: Fabian Reimann

Kostüme: Katharina Lorenz

Dramaturgie: Madleńka Šołćic

Performance und Spiel: Melanie Albrecht a.G., Petra-Maria Wenzel, István Kobjela, Jurij Schiemann, Michelle Bray und Annekatrin Weber



Weitere Vorstellungen:

6. Oktober, 19.30 Uhr

15. Oktober, 17 Uhr