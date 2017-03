Über dieses Thema berichtet MDR KULTUR auch im Radio: MDR KULTUR Spezial | 29.03.2017 | 18:05 Uhr



Geplante Themen:



● Was Mädchen peinlich ist

Das "Medea" in Dresden ist das einzige Frauen- und Mädchen-Gesundheitszentrum im Osten Deutschlands. Es berät Mädchen in der wechselvollen Stimmungszeit der Pubertät, geht in Schulen und macht Sexual-Aufklärung



● Was ist zu früh und was zu spät?

Prof. Wieland Kiess, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Leipzig, gibt Entwarnung: Normal ist, wenn Mädchen zwischen 9 und 13 in die Pubertät kommen, und Jungen zwischen 12 und 16 Jahren.



● Pickel bekommen alle

Die Zeit der Reife bei den Jungs - Ben Garit Hernandez hat sich unter Jungen umgehört, zum Beispiel in der Kletterhalle.



● Für die Liebe noch zu früh?

Wenn Mädchen mit 11 und Jungen mit 14 geschlechtsreif sind. Ein Gespräch mit der Psychologin Dr. Karina Weichold von der Uni Jena.