In der Nacht zu Dienstag sind in New York die Gewinner der Pulitzer-Preise 2017 bekanntgegeben worden. Das Pulitzer-Preis-Gremium hat unter anderem die Enthüllungen um die sogenannten "Panama Papers" ausgezeichnet. An den Recherchen über Briefkastenfirmen und Geldwäsche waren auch deutsche Journalisten von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung beteiligt.



Da der Pulitzer-Preis allerdings nur für amerikanischen Journalismus verliehen wird, werden für die "Panama Papers"-Enthüllungen in der Kategorie "erklärende Berichterstattung" nur das Internationale Netzwerk Investigativer Journalisten, der Medienkonzern McClatchy und der "Miami Herald" ausgezeichnet. Mike Pride, Vorsitzender des Pulitzer-Preis-Gremiums, betonte allerdings, dass mit dem Preis indirekt auch die deutschen Journalisten geehrt würden.

Preis in der Königsklasse für "New York Daily News"

Pulitzer-Preis-Medaille Bildrechte: IMAGO Die renommierte Auszeichnung geht außerdem an Reporter David Fahrenthold von der "Washington Post" und das "Wall Steet Journal" für ihre kritische Berichterstattung über Donald Trump. Die Lokalzeitung "New York Daily News" und die Recherchegruppe "ProPublica" gewannen den Pulitzer-Preis in der wichtigsten Kategorie "Dienst an der Öffentlichkeit". Sie hatten den Missbrauch von Zwangsräumungsregelungen in New York aufgedeckt. In der Kategorie "Auslandsberichte" geht der Preis an die "New York Times" für ihre Berichte über den russischen Präsidenten Putin und seine Methoden der Einflussnahme.

Ehrungen auch für Belletristik, Poesie und Schauspiel

Der Pulitzer-Preis wird jedoch nicht nur für Journalismus verliehen. Schriftsteller Colson Whitehead gewann in der Kategorie "Belletristik" mit seinem Roman über die Sklaverei, "The Underground Railroad", und Autor Matthew Desmond in der Kategorie "Sachbuch" für sein Werk über Zwangsräumungen, "Evicted: Poverty and Profit in the American City". Der Preis für Schauspiel geht an Lynn Nottage ("Sweat"), Tyehimba Jess wurde in der Kategorie "Poesie" für "Olio" und Du Yun in der Sparte "Musik" für die Oper "Angel's Bone" ausgezeichnet.

Höchste Auszeichnung im amerikanischen Journalismus

Die Pulitzer-Preise wurden von dem Journalisten und Verleger Joseph Pulitzer ins Leben gerufen und in diesem Jahr zum 101. Mal verliehen. Sie gelten als die höchste Auszeichnung im amerikanischen Journalismus. Die Kategorie "Dienst an der Öffentlichkeit" ist die wichtigste; neben einem Preisgeld in Höhe von 10.000 US-Dollar erhalten die Gewinner dieser Kategorie auch eine goldene Pulitzer-Medaille. Bekanntgegeben werden die Preisträger in jedem Jahr von der Pulitzer-Journalisten-Schule der Columbia Universität in New York. Wer die renommierte Auszeichnung erhält, entscheidet eine Jury aus Journalisten und Verlegern.