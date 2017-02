Raisan Hameed, Student an der HGB Leipzig Bildrechte: Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig

Der amerikanische Präsident verweigert Bürgern aus sieben muslimischen Ländern fortan die Einreise - darunter allen Menschen aus Irak, dem Iran und Syrien - als wäre jeder Einzelne aus diesen Ländern eine potentielle Bedrohung.



Dona Abboud stammt aus Syrien - sie hat in Leipzig an der Hochschule für Grafik und Buchkunst studiert und in ihrer Diplomarbeit 12 ihrer Landsleute porträtiert. Ihre Porträts zeigen die Menschen so, wie sie sich selbst gezeigt haben: über ihre Facebooktimeline in der Zeit des Krieges. Wir sehen Bilder des Alltags: beim Essen, mit Freunden, meist fröhlich - und zuweilen vor einer verstörenden Kulisse. Der Fotoband zeigt das Leben als das, was es überall auf der Welt ist: als komplexes Bild, in dem es kein eindeutiges Gut und Böse gibt. Nur Glück - und eben auch Leid.



Seit 2016 dürfen nun an der HGB auch geflüchtete Künstler aus Syrien und dem Irak studieren - trotz einiger noch ungeklärter Aufenthaltstitel. Was für die Zulassung zählen sollte, war allein ihr Talent. In einer Woche findet der sogenannte Rundgang statt, auf der auch diese neuen Künstler ihre Arbeiten zeigen werden.



