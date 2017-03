Prozess um Biedenkopfs Tagebücher: Seine Anhänger nannten ihn "König Kurt"

Zum 25. Jubiläum der Wiedervereinigung wollte sich Sachsens erster Ministerpräsident Kurt Biedenkopf ein viele tausend Seiten starkes Denkmal setzen - die Veröffentlichung seiner Tagebücher aus der Zeit seiner Regentschaft, pardon: Amtszeit. Im Vorwort dankt er Ministerpräsident Tillich für dessen Unterstützung. 300.000 Steuer Euro kostete die Herausgabe der Tagebücher den Bürger.



Doch als ein empörter Oppositionspolitiker sich den Fall zur Brust nahm - wollte Tillich plötzlich von dem Ganzen gar nichts mehr gewusst haben. Am 28. März kommt es zum Gerichtsentscheid. Wer sagt die Wahrheit? Biedenkopf, der sauer auf Tillich ist? Oder die Staatskanzlei, die den heutigen Ministerpräsidenten in Schutz nimmt? Eine Bestandsaufnahme.

Autor: Norbert Kron/ Robert Schäfer

"Hagard": Lukas Bärfuss' Roman für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert

Bildrechte: IMAGO In der Jägersprache bezeichnet Hagard einen Beizvogel, den man erst im Alterskleid fängt und abrichtet, was nie vollständig gelingt. Ein Rest Wildheit bleibt, und manche dieser Vögel entfliehen irgendwann wieder in die Freiheit. Im Französischen bedeutet hagard "scheu, wild, störisch, verstört". In Lukas Bärfuss' Roman "Hagard" folgt ein Mann einer Frau, nur aus einer Laune heraus. Er kennt sie nicht, er sieht sie nur von hinten, aber es ist wie in einem Spiel ....



Schon nach kurzem beginnt sich seine bürgerliche Existenz aufzulösen. Als erstes bleibt seine Uhr stehen. Dann sinkt der Akkustand seines Handys. Er verliert sein Geld und seine Schuhe, er wird verprügelt und muss sich verstecken. Aber er bleibt dabei, die Frau zu verfolgen. Was ihn bewegt, ist erst einmal unklar. Ist der Verfolger ein gelangweilter Schnösel? Ein Verrückter? Ein Verbrecher? "artour" stellt den Roman des Schweizer Autoren, der damit auch für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik nominiert ist, vor.

Autor: Rayk Wieland

Aurora Lacasa wird 70

Damals war's: Frank Schöbel mit Ehefrau Aurora Lacasa Bildrechte: IMAGO Aurora Lacasa feiert demnächst einen runden Geburtstag. Die temperamentvolle spanische Sängerin, die im Osten spätestens seit der Fernsehsendung "Weihnachten in Familie" jeder kannte, wird Ende März 70. Doch wer ist diese Frau, die in den 1970er-Jahren die Schlagerbühnen stürmte und in den Achtzigern mit Ehemann Frank Schöbel und den Töchtern Dominique und Odette den Heiligabend im DDR Fernsehen prägte?



"artour" geht diesen Fragen im Porträt nach.

Autorin: Leonore Brandt

Ausstellung: "Sehen mit geschlossenen Augen" in der Moritzburg Halle

Prinzessin Turandot, 1912, Öl auf Leinwand, Alexej von Jawlensky-Archiv S.A. Locarno Bildrechte: Foto-Studio Endrik Lerch Das Kunstmuseum Moritzburg Halle zeigt - weltweit erstmalig - die Œuvres zweier bedeutender Expressionisten in einer Ausstellung. Zu sehen sind Werke des in Deutschland und der Schweiz wirkenden gebürtigen Russen Alexej von Jawlensky (1864-1941) und des Franzosen Georges Rouault (1871-1958). Der Fokus ist auf die Figurenbilder beider Künstler gerichtet, bei denen auffallende Parallelen zu beobachten sind und die in beider Schaffen unabhängig voneinander eine zentrale Rolle spielen.



Die Ausstellung vereint mehr als 120 Werke aus öffentlichen und privaten Sammlungen in Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz. Zu sehen ist die Schau vom 19. März bis 25. Juni.

Autor: Meinhard Michael

Wer bekommt den Preis der Leipziger Buchmesse?

Fünf Autorinnen und Autoren sind für den Preis der Leipziger Buchmesse 2017 in der Kategorie "Belletristik" nominiert: Natascha Wodin, Anne Weber, Brigitte Kronauer, Steffen Popp und Lukas Bärfuss. Am Donnerstag nachmittag wird die mit 15.000 Euro dotierte Auszeichnung in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung vergeben. artour stellt den Preisträger in der Sendung am Abend im Gespräch vor.

Aurorin: Katrin Schumacher

Kultourkalender

* "Paper Dreams" - Wanderausstellung von Gerhard Steidl: Sofortbilder aus dem Archiv des polnischen Fotografen Tomasz Gudzowaty | Leipziger Buchmesse (Halle 3/B502) | 23.03.-26.03.2017



* Bühne: "Seide" nach dem Roman von Allessandro Baricco | Puppentheater Gera | 23.03.-25.03.2017

* Neues Album: "Room 29" von Chilly Gonzales & Jarvis Cocker (Dt. Grammophon) | 17.03.2017