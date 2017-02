Die "Ära", wie man so leichthin sagt, des Direktors Hans-Werner Schmidt im Museum der bildenden Künste Leipzig endet. Er geht in den Ruhestand, ein Nachfolger ist noch nicht bekannt. Wie sieht die Bilanz aus? Zum Abschluss wird am 11. Februar eine Ausstellung von Emil Nolde und der Brücke eröffnet. Endlich wieder einmal der immer geforderte "Blockbuster", um die Besucherzahlen auf Höhe zu bringen?



Emil Nolde (1867-1956) und die Mitglieder der Künstlergruppe Brücke zählen zu den bedeutendsten und bekanntesten Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Weit weniger bekannt ist, dass Nolde von Frühjahr 1906 bis Herbst 1907 Mitglied der Brücke war. In der Ausstellung werden nun erstmals Frühwerke Emil Noldes und der Brücke-Künstler in einem bis dahin nicht bekannten Umfang zusammengeführt, um die stilistischen Anregungen der Künstler in den Gattungen Malerei, Zeichnung und Druckgrafik nachzuzeichnen.