Dokumentarfilm "Kings of Kallstadt" – Trumps deutsche Wurzeln in der Pfalz

Die Kallstädter haben eine Ahnung, warum Trump und Heinz in Amerika so gut klar kommen. Es liegt am Unternehmergeist. So fackeln sie auch nicht lange, als sie zur deutsch-amerikanischen Steuben-Parade nach New York eingeladen werden. Mitten in der Weinernte. Simone Wendel erzählt eine Geschichte aus der Provinz, die gipfelt in Größenwahn. Das Geheimnis der Verwandschaft zwischen Pfälzer Winzern und US-Tycoonen, den Kallstädter Helden des Alltags und Menschen wie Trump kann am Ende auch Simone Wendels herzerwärmender, wunderbar ironischer Heimatfilm nicht ergründen. Er entstand 2013, also lange, bevor an den Präsidenten Trump auch nur zu denken war. Da konnten wir noch über ihn lachen.