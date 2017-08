Der russische Theaterregisseur Kirill Serebrennikow ist unter Betrugsverdacht festgenommen worden. Nach Angaben des Staatlichen Ermittlungskomitees stehe er in dem Verdacht, zwischen 2011 und 2014 staatliche Gelder in Höhe von von 68 Millionen Rubel (umgerechnet knapp eine Million Euro) veruntreut zu haben.

Serebrennikow selbst fürchtete seit längerem eine Festnahme. Im Mai wurden seine Wohnung und die Einrichtungen des Moskauer Gogol-Theaters, an dem er künstlerischer Leiter ist, von der Polizei durchsucht. Im Zuge dessen wurden drei frühere Mitarbeiter in Untersuchungshaft genommen oder mit Hausarrest belegt. Serebrennikow war nach Behördenangaben zunächst Zeuge in dem Verfahren. Sein Pass wurde eingezogen und er durfte nicht ins Ausland reisen.