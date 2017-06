Das allegorische Gemälde "Hölle der Vögel" von Max Beckmann ist am Abend vom Auktionshaus Christie's in London für umgerechnet 40,8 Millionen Euro versteigert worden. Damit wurde ein Rekordpreis erzielt: Noch nie wurde für den Künstler oder für ein Werk des deutschen Expressionismus bei einer Auktion so viel bezahlt. Christie's hatte zuvor einen Schätzpreis von rund 30 Millionen Pfund (umgerechnet ca. 34 Millionen Euro) festgesetzt.

Das Gemälde war seit 1983 in Privatbesitz. Laut Christie's wird seit einiger Zeit bedeutsames Käufer- und Sammlerinteresse am deutschen Expressionismus in Asien und "anderen neuen Märkten" verzeichnet. Der bisherige Rekordpreis für Beckmann war für das Gemälde "Selbstbildnis mit Horn" erzielt worden, das 2001 bei Christie's in New York für damals 22,5 Millionen Dollar (umgerechnet etwa 20 Millionen Euro) versteigert wurde. Den bisherigen Rekord für ein Werk des deutschen Expressionismus hielt Ernst Ludwig Kirchners "Berliner Straßenszene", das 2006 bei Christie's in New York für 38 Millionen Dollar (etwa 33 Millionen Euro) unter den Hammer kam.