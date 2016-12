Richard Adams (1920-2016) Bildrechte: dpa

Richard Adams wurde am 9. Mai 1920 im englischen Newbury geboren. Er studierte Geschichte am Worcester College der Universität von Oxford und arbeitete danach von 1948 bis 1974 für die britische Regierung im Ministry of Housing and Local Government, dem Vorläufer des Umweltministeriums.



Auf die Idee zu seinem Roman "Unten am Fluss" (im Original: "Watership Down") kam Adams während einer Autofahrt mit seinen Töchtern: Um seine Kinder bei Laune zu halten, erzählte er ihnen die heute beliebte Kaninchengeschichte. Als er diese damals jedoch diversen Verlagen vorlegte, erhielt Adams zunächst nur Absagen; die Geschichte sei zu wenig erfolgversprechend. Die Verlage sollten sich irren: Der Bestseller erschien 1979 sogar als Trickfilm. Seit 1974 arbeitete Adams hauptberuflich als Schriftsteller.



Über seine Autorentätigkeit hinaus engagierte sich Adams auch politisch und für den Tierschutz. Er war Präsident der Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals und machte sich dafür stark, dass die Fuchsjagd eingestellt wird.