Zwei Leute aus der Mitte der Gesellschaft segeln auf dem Mittelmeer. Sie müssen drei Leute aufnehmen, von denen sie denken, es sind Flüchtlinge und dann stellen sie sich die Frage: wie weit sind wir bereit zu gehen mit unserer Hilfsbereitsschaft? Welche Ängste sind da wenn wir an Afrika, an das andere denken? Das machen die beiden Schauspieler Devid Striesow und Eva Löbau so exzellent, dass schließlich wahrscheinlich die Jury gesagt hat: das ist ein überzeugendes Abbild der Gesellschaft. Das blickt uns in die Seele.

Regisseur Stefan Kanis