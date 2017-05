Robert Miles (1969-2017) Bildrechte: dpa

Der Künstler wurde in der Schweiz geboren, wuchs aber in Italien auf und lebte zuletzt auf Ibiza. Seinen internationalen Durchbruch hatte er mit dem Titel "Children", der 1994 auf den Markt kam und fünf Millionen Mal verkauft wurde. "Children" mit seinem charakteristischen Klavierthema war zunächst in Italien ein Charterfolg, bevor es in ganz Europa bekannt wurde. Das Stück hielt sich 13 Wochen lang auf Platz eins der Euro-Top-100-Charts. In Deutschland schaffte es der Titel 1996 an die Spitze der Charts.