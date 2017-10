Im eisigen Norden Kanadas hat er stundenlang nach Tönen gesucht, bei minus 25 Grad. In seinem Projekt der "German SoundMap" hat er gar eine Klangkarte von Deutschland entworfen: Der Klangkünstler Robin Minard. Im Kunstmuseum Magdeburg ist ab dem 24. Oktober die erste umfassende Werkschau seines seit 1984 entstandenen Werkes zu sehen. Bereits 1996 war er mit zwei Installationen im Museum zu Gast, in der Krypta der Kirche und im Innenhof.

Robin Minard: "Maastricht, Multiple Sound Festival" (1995) Bildrechte: Robin Minard/Kunstmuseum Magdeburg

Der Klangkünstler und Komponist Robin Minard begibt sich mit seinen Installationen immer wieder in ein Umfeld, das nicht klassisch museal und musikalisch ist. Räume werden so zu Hör-Räumen, in denen jedoch keine Konzerte aufgeführt werden. Die Kompositionen bewegen sich nicht linear, sondern erlauben das Wiederkehren. Abwesenheit bedeutet also nicht Verlust an Erlebnis!