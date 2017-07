Das Märchenfilm-Festival "fabulix" wird erstmals vom 23. bis zum 25. August in Annaberg-Buchholz ausgetragen. Eröffnet wird es mit der deutschsprachigen Erstaufführung des tschechischen Films "Kronprinz". Im Wettbewerbsprogramm um den "fabulix"-Publikumspreis 2017 laufen 28 Filme aus sechs Ländern. Rolf Hoppe wird nach Angaben der Stadt persönlich vor Ort sein, um seinen Preis entgegen zu nehmen.

Bekannt wurde der Sohn eines Bäckermeisters aus dem Harz mit dem oscar-premierten Spielfilm "Mephisto" 1981. Er gilt als einer der bekanntesten Schauspieler der DDR. Als König in "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" (1974) ist er bis heute eine feste Größe des Märchenfilms. Zudem gab Rolf Hoppe regelmäßig Märchenlesungen in Dresden und las beispielsweise das weiße Kaninchen in einem "Alice im Wunderland"-Kinderhösrpiel.