Das Rudolstadt Festival hat sein Programm für 2017 bekannt gegeben und wartet mit großen Namen auf. So wird Folk-Pop-Star Amy Macdonald aus Glasgow das Festival am 6. Juli eröffnen. Schottland liegt in diesem Jahr im Fokus des Festivals und das schlägt sich im Programm nieder. Fred Morrison, die unbestrittene Nummer eins unter den schottischen Dudelsackspielern kommt - genauso wie das Quintett Breabach, das im Bereich Folk mehrfach als Band und Live Act des Jahres ausgezeichnet wurde. Niteworks präsentieren einen Mix aus elektronischen Club Sounds, gälischen Songs und Dudelsackklängen und Mairi Campbell bringt ihre außergewöhnliche Performance aus Storytelling, Tanz, Musik und Gesang ins thüringische Rudolstadt.

Die Beziehungen zwischen Schottland und Deutschland reichen zurück bis 1297, als der schottische Freiheitskämpfer William Wallace Briefe nach Lübeck und Hamburg schickte, um nach dem Sieg über die englische Armee den Handel wieder aufzunehmen. Bildrechte: dpa

Ein neues und einmaliges Projekt präsentiert das Festival außerdem mit einer Hommage an den schottischen Nationaldichter Robert Burns. Er gilt neben Walter Scott als größter schottischer Dichter, sein bekanntestes Lied ist "Auld Lang Syne". "A Man for A' That – A World Music Tribute to Robert Burns" vereint Künstler aus aller Welt - aus Äthiopien, Deutschland, Georgien, Indien, Israel, Jamaika, Norwegen, Polen, Portugal, Sápmi und natürlich aus Schottland. Sie alle intonieren ausgewählte Werke des Poeten in ihrer Sprache. Produziert wird das Special von dem international renommierten Burns-Forscher Fred Freeman vom Royal Conservatoire of Scotland.