Jedes Jahr am ersten Juli-Wochenende lockt das thüringische Rudolstadt Zehntausende Freunde von Folk und Weltmusik an. Denn hier geht seit 1991 das größte Folkfestival der Republik über die Bühne, besser gesagt über die rund 30 großen und kleinen Bühnen in der Altstadt, oben auf der Heidecksburg und unten im Heinepark am Ufer der Saale.