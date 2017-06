Damien Rice Der große Leidensmann

Ich war in einer Traumröhre. Ich habe im Grunde mein Leben zerstört, mich selbst getötet, meine Vorstellung und Auffassungen von meinem Leben - bis ich an einen Ort kam, wo alles zusammenbrach; meine ganze Welt wie sie bisher war. Und dort konnte ich neu beginnen und meine Welt neu zusammensetzen.

Damien Rice ist 42, stammt aus Dublin und begann mit einer Band namens Juniper. Die Band ist inzwischen als Bell X1 sehr erfolgreich, aber längst nicht so erfolgreich wie ihr ehemaliger Sänger. Dessen Debüt "O" wird 2002 einhellig gefeiert und verspricht eine Weltkarriere. Doch Rice lässt sich Zeit. 2006 erscheint das Album "9" – ein großes, schweres Album voller trauriger Ohrwürmer. Rice verliert sich danach in einer Sinnkrise, erst 2014 erscheint Album Nummer drei, produziert und inspiriert von keinem Geringeren als Rick Rubin.

Fröhliche Lieder hat Damien Rice nie gesungen, aber hoffnungsvolle, unschuldige Liebeslieder wie auf seinem Debüt "O". Wenn Rice dort in "The Blowers Daughter" die Unmöglichkeit besang, seine Augen von der Angebeteten zu lassen – das war Hohe Minne die zugleich fest verwurzelt war in der keltischen Liedtradition und wuchs über sich selbst hinaus. Hört man heute den Eröffnungssong "9 Crimes" seines zweiten Albums "9", dann weiß man, wie weh Schönheit tun kann. Zum Glück hat Rice auch dieses Stück wieder in seinem aktuellen Programm.