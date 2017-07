Liederjan Die Urväter des deutschen Folk

Das, was wir bei den irischen und schottischen Liedern so liebten, wollten wir im deutschen Volkslied auch finden. Und so haben wir uns dem zugewandt. Wir waren ja damals nicht die einzigen. Das lag so in der Luft. Und dass wir damit eine Reaktion auf einen vorhandenen Bedarf lieferten, das stellte sich erst sehr viel später raus.

Bandmitglied Jörg Ermisch