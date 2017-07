Folkhelden | June Tabor: Eine wilde englische Rose

Ich sehe mich immer als eine Sängerin, die Geschichten erzählt. Und das fängt bei mir immer bei traditionellen Liedern an. Lieder mit guten, starken Texten. Es spielt letztendlich dann oft keine Rolle, woher diese Texte stammen. Ich tendiere heute wieder mehr zu den Standards und Traditionals. Da steckt alles drin. Aber es gibt auch neue Texte. Und wenn man beides zusammenbringt, wie auf dem Album "Ragged Kingdom" oder meiner letzten CD "Ashore", dann beginnt man Lieder, die man gut zu kennen glaubte, in einem anderen Licht zu betrachten. Denn man sieht sie in einer Beziehung zu Liedern, die man vorher möglicherweise noch nicht kannte.

Die 1947 geborene Sängerin war immer auch eine unermüdliche Liedersammlerin. Und sie besaß schon lange einen sehr breiten Musikbegriff. Jahrzehntelang gehörte June Tabor zu den spannendsten Interpretinnen englischer und schottischer Traditionals, sang kaum bekannte Lieder der sogenannten Fahrenden, der Traveller. Oft begleitet von den besten Köpfen der Folkszene, wie beispielsweise Martin Simpson auf dem Album "An Echo Of Hooves" von 2003.

Ich bin das Medium, durch das das Lied hindurchgeht. Und es spricht zu mir. Es lässt mich vielleicht weinen, lachen oder nachdenken. Dabei entstehen starke Bilder in meinem Kopf. Die besten Songs sehe ich beim Singen, wie einen Film oder ein Video. Und ich versuche, den Hörern dabei zu helfen, die gleiche Freude aus diesem Song zu ziehen wie ich, zu lachen oder zu weinen. Darum geht es bei guten Songs, sie sind keine Tapete an der Wand. Man fühlt sich nach dem Hören anders, das ist wichtig.

Tabor hat sich schon in ihrer Zeit als Bibliothekarin in Oxford ausgiebig mit der Geschichte der Folksongs beschäftigt. Ihr Plattendebüt gab sie 1976 mit dem Balladenalbum "Airs & Graces". Ihre warme, manchmal dramatisch dunkle Altstimme wirkt besonders "a cappella". Oft singt sie Lieder von erschreckender Härte, über Eifersucht, Mord oder unglücklich Liebende.

Manche Leute fühlen sich nicht wohl, wenn sie nicht alles in eine Schublade stecken können. Das ist Folkmusik, Jazz, Pop oder Bebop. Mir gefällt aber Musik, die man nicht in Schubladen pressen kann. Diese Musik folgt ihren eigenen Gesetzen. Ich mag Texte, die dich dazu bringen, anders zu denken. Ich spiele traditionelle Lieder sehr oft mit Jazzmusikern. Denn sie haben keine Vorurteile und hören andere Dinge als ein traditioneller Musiker. Das verändert die Art, wie man ein Lied betrachtet; es wird dadurch ein neuer Song, und das ist fantastisch.

June Tabor beim Rudolstadt Festival 2014 Bildrechte: MDR/Wolfgang Leyn

Bei ihren Konzerten erlebt man eine spannende Zeitreise vom Heute über die Neunziger und zurück bis in die siebziger Jahre. Damals ging das Folkrevival auf den Inseln los. 1990 hatten June Tabor und die Oysterband ihr erstes gemeinsames Album "Freedom and Rain" aufgenommen. 2011 erschien dann das hochgelobte "Ragged Kingdom". Tabor singt hier mit traumwandlerischer Sicherheit und großer Sensibilität Cover-Versionen von Popsongs wie "All Tomorrow's Parties" von Velvet Underground, aber auch ein faszinierendes Lied aus der Feder von PJ Harvey. June Tabor macht diesen Song zu etwas Eigenem, und genau das ist ihre Stärke seit mehr als 40 Jahren auf der Bühne. Die Sängerin beschreibt die Bedeutung des Songs so: