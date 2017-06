Pippo Pollina Der politische Poet

In dem Song "A Mani Basse" von seinem jüngsten Album "Il Sole Che Verra" singt Pippo Pollina über die Mafia. Geboren in Palermo auf Sizilien, hat Pollina das organisierte Verbrechen und seine Verflechtungen hautnah miterlebt. Der Italiener engagierte sich in den frühen 80er-Jahren in der Zeitschrift "I Siciliani" gegen die Mafia.