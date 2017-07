Rudolstadt-Festival 2017 The Bears of Legend und Emicida | Die Rudolstadt-Konzerte im Livestream

Hauptinhalt

Am Sonnabend, 08.07.2017

Am Sonnabend können Sie diese zwei Konzerte im Heinepark per Livestream verfolgen: 19:30 Uhr mit dem Indie-Folk-Quintett aus Quebec in Kanada und tief in der Nacht ab 01:00 Uhr mit dem Rapper Emicida aus Brasilien.