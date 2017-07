Rudolstadt-Festival 2017 Imarhan und Toots & The Maytals im Konzert-Livestream

Am Sonntag, 09.07.2017

Die Algerier von Imarhan haben ihren ersten Videoclip mit einem Smartphone gedreht. Am Sonntag stehen sie ab 16.30 Uhr mit ihrem Blues- und Funkrock in Rudolstadt auf der Bühne. Ab 21 Uhr lassen dann die Jamaikaner von Toots & The Maytals mit ihrer Mischung von Rhythm 'n' Blues, Soul, Ska und Rocksteady das Rudolstadt-Festival ausklingen.