Impressionen vom Rudolstadt Festival: Festivaltag mit Schottenquietscheentchen

Dr. Anthony Joseph ist ein britischer Dichter, Autor, Musiker und Akademiker trinidadischer Abstammung. Schon in jungen Jahren begann er zu schreiben; als Einflüsse nennt er Calypso, Jazz, Surrealismus, die Baptistenkirche, in die seine Eltern gingen, und die Sprachmelodien der Karibik. 2004 wurde er zu den 50 wichtigsten Autoren asiatischer und schwarzer Herkunft in Britannien gezählt. Bildrechte: Holger John