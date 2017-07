Das 27. Rudolstadt-Festival beginnt am Donnerstagabend. Etwa 1.000 Künstlerinnen und Künstler von allen Kontinenten werden in rund 300 Konzerten auf mehr als 20 Bühnen musizieren. Vier Tage lang wird die kleine Stadt an der Saale kaum wiederzuerkennen sein. Schon im Vorfeld fanden sich die Besucher auf den umliegenden Zeltplätzen ein, nach und nach füllten sich Hotels, Ferienwohnungen und Gemeinschaftsunterkünfte. Die Nachfrage nach den 22.000 Festival-Tickets war auch in diesem Jahr so groß, dass der Vorverkauf vorzeitig geschlossen werden musste, gab Pressesprecherin Miriam Rossius bekannt. Es gibt aber noch Restkontingente an Tageskarten an den Kassen.