Dem Eröffnungsabend mit Folk-Pop-Star Amy Macdonald aus Glasgow am 6. Juli im Heinepark folgen Konzerte und Workshops mit so unterschiedlichen Solisten und Bands wie Fred Morrison, Nummer eins unter den Virtuosen der Highland Pipes, oder dem Quintett Breabach, das im Genre Folk mehrfach als Band und Live Act des Jahres ausgezeichnet wurde. Preisgekrönt sind auch Niteworks mit ihrem Mix aus elektronischen Club Sounds, gälischen Songs und Dudelsackklängen oder aber Mairi Campbell, die mit einer außergewöhnlichen Performance aus Storytelling, Tanz, Musik und Gesang zum Festival kommt. Die Tanzbands Sketch und Ceilidh Minogue bringen traditionelle Tänze wie Jig und Reel vom Dancefloor in Edinburgh oder Glasgow nach Rudolstadt ins Tanzzelt und auf die Marktbühne, zum Mittanzen natürlich.

Robert Burns auf Amharisch singt das Krar Collective aus Äthiopien. Bildrechte: Jacob Crawfurd

Zu den Höhepunkten im Festivalprogramm gehört die vielsprachige Hommage an den schottischen Nationaldichter Robert Burns. Das Projekt "A Man for A' That – A World Music Tribute to Robert Burns" vereint Künstler aus zehn Ländern. Sie präsentieren am Sonntag, dem 9. Juli, auf der Heidecksburg ausgewählte Lieder des Poeten und Songwriters in ihrer Muttersprache. Die Mitwirkenden kommen aus Äthiopien, Deutschland, Georgien, Indien, Israel, Jamaika, Norwegen, Polen, Portugal, Sápmi und natürlich aus Schottland. Produziert wird das Projekt von dem renommierten Burns-Forscher Fred Freeman, Professor am Royal Conservatoire of Scotland.