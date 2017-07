Fontanes Fernweh

Als der Schriftsteller Theodor Fontane im August 1858 mit Zug und Kutsche durch Schottland reist, folgt er einer in dieser Zeit durchaus populären Sehnsucht: Nach Schottland, zu den Hochländern! In jene Orte und Landschaften, in denen sich die Geschichten um das Schicksal der Maria Stuart und vor allem die Heldenerzählungen des Walter Scott abgespielt haben. Hierher reist man im Kopf, als Leser eben des Walter Scott, und hierher reist man, wenn möglich, auch als Tourist.

Theodor Fontane (1819-1898) Bildrechte: dpa Theodor Fontane, der später mit "Effi Briest" und anderen Romanen zu einem der großen realistischen Erzähler wird, vermischt in seinem Reisebericht "Jenseit des Tweed" romantische, realistische und auch journalistische Erzähltechniken und entdeckt ein Land von schroffer und karger Schönheit, das mit dem von Walter Scott beschworenen Land allerdings nur noch wenig zu tun hat.

Bewunderung, gemischt mit Ironie

Maria Stuart und Walter Scott, diese beiden Namen haben die Jugend Theodor Fontanes begleitet, so ist es nachzulesen in Fontanes Erinnerungen. Zwei Namen, die die die abenteuerbereite Seele mit romantischem Futter versorgten, mit Liebes- und Heldengeschichten, in denen es weitaus wilder zugeht als in der nüchternen deutschen Wirklichkeit des frühen 19. Jahrhunderts. Allerdings wird auch das Schottland des Walter Scott von vielen Legenden und historischen Ungenauigkeiten verziert.

Szene aus Schillers Drama "Maria Stuart", historischer Stahlstich Bildrechte: IMAGO Die Deutschen folgen also einem Bild, das seinerseits auch nur Erfindung ist. Fontane findet einen schönen erzählerischen Weg, um sich zwischen Mythos und Realität einzupendeln: Er hält das eine gegen das andere und durchmischt die Bewunderung mit Ironie, den pathetischen Blick mit dem des Realisten. Etwa wenn er, der Tourist, jenen Blutfleck präsentiert bekommt, der an die Ermordung des Rizzio erinnern soll, des Geliebten der Maria Stuart:

Wir hielten an und sahen nun den großen braungrauen Fleck, das sichtbare Zeichen der Schrecknisse jenes Abends. Zu sagen, daß wir viel dabei empfunden hätten, wäre Lüge. Diese Dinge dürfen einem nicht in Substanz auf den Leib rücken. Die rothen Flecke, die das Gewissen der Lady Macbeth sieht, wo sie nicht sind, werden ewig ihr Grauen für uns behalten; aber es ist vorbei damit, wenn man uns das Blut tischbreit auf die Diele malt. Auch die Vorstellung kann nicht retten, daß es vielleicht das ächte sei. Theodor Fontane "Jenseit des Tweed"

Ein Land in Verwandlung

Schottland - Schloss Holyrood in Edinburgh, historischer Stich, 19. Jahrhundert Bildrechte: IMAGO Hier, im Edinburgh des 19. Jahrhunderts, erinnert noch manches an die Tragödie der schottischen Geschichte mit ihren Thronfolgergeschichten, mit ihren rebellischen Bogenschützen und den fürs Vaterland sterbenden Adelssprösslingen. Zugleich aber ist das Schottland des 19. Jahrhunderts bereits ein Ort der touristischen Aufbereitung, was einem aufmerksamen Beobachter wie Theodor Fontane natürlich nicht entgeht. Sein Reisebericht aus Schottland ist auch ein Buch über die Verwandlung der unbekannten Welt in die Reviere des Tourismus – einer Verwandlung, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts bereits eingesetzt hat:

Vielfach zerstört und geschädigt, theilweis niedergerissen, um den Neubauten des Palastes Platz zu machen, schließlich (vor etwa 100 Jahren) unter die Hände eines pietät- und kenntnißlosen Architekten gerathen, gleicht das Ganze nur noch einer willkürlich zusammengesetzten Scherbenmosaik. Der Kitt hat Alles thun müssen. Nicht die Frage 'paßt es' hat den Architekten beschäftigt, sondern immer nur die Frage 'klebt es'. Die Grabsteine rings umher tragen manchen berühmten Namen, aber doch nicht berühmt genug, um einer besonderen Erwähnung werth zu sein. Theodor Fontane "Jenseit des Tweed"

Echte Highlander gesucht

Die schottische Geschichte, von Walter Scott einst so imposant bebildert, blättert ab an allen Ecken und Enden. Auch der zentrale Held der schottischen Epen, der stolze und geschickt die Waffen schwingende Hochländer, ist Mitte des 190. Jahrhunderts bereits eine vom Aussterben bedrohte Gattung:

Die Hochländer, ächt und unächt, denen man in London oder im Süden Englands begegnet, lassen viel zu wünschen übrig. Es sind meist Bettler, die sich einen Kilt und Dudelsack gemiethet haben, oder im günstigsten Falle südschottische Farmerssöhne, die dem Verlangen nicht widerstehen können, dem lang- und dünnbeinigen Londoner zu zeigen, was es mit einer national-schottischen Wade auf sich habe. Theodor Fontane "Jenseit des Tweed"

Die Menschen sind keine echten Hochländer mehr, sondern eben den Zwängen des 19. Jahrhunderts unterworfene Geschäftsleute. Und mit den Menschen hat sich auch die Natur verändert:

Wer nicht reich genug ist, einen Wildpark zu halten, oder weite Strecken Landes (namentlich in Schottland) als Jagdgrund zu benutzen, dem bietet sich wenig Gelegenheit zur Ausübung eines höheren Sport. Dieß mag Ursache geworden sein, daß sich die der Nation eigenthümliche Waidmannslust einen andern Ausweg gesucht und zur Verallgemeinerung der Angelpassion geführt hat. Die Eisenbahnen haben wahrscheinlich auch das ihrige dazu beigetragen, diese Neigung zu unterstützen. Theodor Fontane "Jenseit des Tweed"