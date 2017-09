Erika Stucky Bildrechte: IMAGO

Nur selten schafft es ein Künstler zweimal nach Rudolstadt zum größten Weltmusikfestival in Deutschland – Erika Stucky ist das gelungen. 2008 gab sie dort in der Stadtkirche ihr Konzert im Trio und drei Jahre später stand sie mit ihrem gefeierten Jimi-Hendrix-Programm auf einer großen Bühne, beim Länderschwerpunkt Schweiz. Die erstaunlich große Affinität für Musik aus Amerika liegt in ihrer Kindheit begründet, Erika Stucky wuchs in einer Schweizer Einwandererfamilie in den USA auf, im von der erblühenden Flower-Power-Bewegung geprägten Kalifornien der sechziger Jahre und frühen siebziger Jahre. Dann kehrten die Eltern in die Schweiz zurück und Erika Stucky hörte das erste Mal in der Schule so etwas wie: "Das kannst du nicht, das geht so nicht!".