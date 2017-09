Bekanntermaßen haben die Iren ein Faible für Pferderennen. Viele irische Pferde haben sich in die Siegerlisten internationaler Rennen eingetragen, und der bekannteste Vollblutstall der Welt – Coolmore Stud – auch er ist in Irland zu finden. Die Band, die 2013 beim Festival in Rudolstadt auf der Bühne stand und sich The Gallopping Irish Club nannte, hat nur durch ihren Namen Berührungspunkte zum Pferdesport. Das Gallopping steht hier eher für das Tempo, das die fünf Musiker bei ihren Songs vorlegen.

Fünf exzellente Musiker

Alan Doherty 2013 beim TFF Rudolstadt Bildrechte: MDR/Wolfgang Leyn Zusammengefunden haben sich in The Galopping Irish Club fünf Größen der irischen Folkszene, allen voran Flötist Alan Doherty. Ihm zur Seite Lance Hogan an den Drums und gewissermaßen treibender Keil wie auch Gitarrist Steve Belton. Sean Regan geht mit Fiddle, Mandola und Viola ins Rennen verfolgt von Shea Fitzgerald an Bass und Gitarre. Die fünf galoppieren aber nicht nur als Club über die Konzertbühnen, sondern sind ebenso in anderen Projekten unterwegs und bereicherten schon den Sound von U2, Lord of the Rings oder Sharon Shannon.

Laufzeit im Webchannel: Galopping Irish Club – 62'08

Der Frontmann von La Mamba Negra beim Rudolstadt-Festival 2017 Bildrechte: Michael Pohl Die schwarze Mamba gehört zu Afrikas giftigsten Schlangen. Begegnungen sollten möglichst vermieden werden. La Mamba Negra dagegen als musikalisches Projekt lädt zur Begegnung geradezu ein. Die Band hat ihre Heimat in Kolumbien und war beim diesjährigen Rudolstadt-Festival so etwas wie der Nachklang von 2016, als Kolumbien Gastland in Rudolstadt war.

Heiße musikalische Melange

Und während das Gift der schwarzen Mamba die menschlichen Nerven lähmt, stimuliert die Musik von La Mamba Negra dieselben. Die Band kommt aus Cali, der Welthauptstadt der Salsa. Darüber hinaus ist Cali – nach Salvador de Bahia – die Stadt mit den meisten Nachfahren afrikanischer Sklaven. Das ist in der Musik von La Mamba Negra deutlich zu hören, denn dort treffen sich Salsa, messerscharfer Funk, Hip-Hop, auch Reggae und jamaikanische Rhythmen und bilden eine heiße Melange, die Bandleader Jacobo Vélez "Break Salsa" nennt. La Mamba Negra (Kolumbien) beim Rudolstadt-Festival 2017 Bildrechte: Michael Pohl

Laufzeit im Webchannel: La Mamba Negra – 60'19

Neuvorstellungen und Konzerttipps mit Johannes Paetzold



Mit dabei ist das gefeierte Kronos Quartett aus den USA, berühmt für seine Interpretationen klassischer Musik. Das Quartett hat sein neues Album mit dem Trio da Kali aufgenommen. Jahrhundertealte westafrikanische Griot-Traditionen aus Mali verschmelzen dabei mit avantgardistischer Klassik.

Ebenso trifft Nord auf Süd in der Gruppe Monoswezi aufeinander, die Heimatländer ihrer Mitglieder verleihen der Gruppen ihren Namen: Mozambik, Norwegen, Schweden und Zimbabwe. Mit ihrem neuen Album huldigen die Musiker vor allem dem afrikanischen Daumenpiano.

Kalàscima (Italien) beim Rudolstadt-Festival 2015 - Luca Buccarella spielt diatonisches Akkordeon. Bildrechte: MDR/Wolfgang Leyn "Folk und Welt" bringt außerdem Lieder von John Garner aus Deutschland, La Chiva Gantiva aus Brüssel und Lo'Jo aus Frankreich. Und mit der Band Kalàscima aus Italien, die diese Woche beim "Akkordeon Akut!"-Festival in Halle auftreten wird.



Und es gibt ein Porträt der finnischen Folkband Frigg. "Frost on the Fiddles" heißt ihr neues Album. Das klingt eher warm und melancholisch denn frostig und winterlich.