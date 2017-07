Alan Bern (links) beim Yiddish Summer in Weimar Bildrechte: dpa Brave Old World ist ein weltbekanntes Ensemble für Klezmer und Neue Jüdische Musik. Nach mehr als 20 Jahren mit Brave Old World sagt der Pianist, Akkordeonist und Komponist Alan Bern, sei er noch immer am Anfang seiner Suche nach dem Sound der Alten Welt. Inzwischen hat Alan Bern viele Forschungsreisen in den Osten Europas unternommen und beim Yiddish Summer Weimar immer wieder Impulse in diese Richtung gegeben.

Das dort vor sieben Jahren ins Leben gerufene Projekt The Other Europeans verschmilzt jüdische Musik aus den Stetln Osteuropas und dem Schmelztiegel New York mit bis heute lebendigen Musiktraditionen der Roma. Alan Bern brachte dazu Musiker aus Kulturen zusammen, die am Beginn des 20. Jahrhunderts in Rumäniens Norden und in Bessarabien (heute Republik Moldau) häufig gemeinsam musiziert haben. Es gab sogar familiäre Bindungen zwischen Klezmorim und Lautari, wie sich die Roma-Musiker selbst nennen.

Fusion zweier Musikstile

Doina, Hora oder Sârba erklangen bis zum Zweiten Weltkrieg auf jüdischen wie auf Roma-Hochzeiten. Aber gespielt wurden diese ähnlich klingenden Melodien mit einer ganz anderen Stilistik, Geschwindigkeit und Haltung.

The Other Europeans auf der WOMEX 2011 in Kopenhagen Bildrechte: Adam Berry Es gibt einen jüdischen und einen Roma-Stil, wie er klingt und was bei der Fusion geschieht, das zeigen The Other Europeans. In dieser 14-köpfigen Band musiziert Alan Bern unter anderem gemeinsam mit Kálmán Balogh aus Budapest. Der Zymbal-Virtuose musizierte mit ungarischen Bands wie Muzsikás, Ökrös, Téka, Vízöntő oder Vasmalom, aber auch mit Orient Expressen aus Schweden, Transglobal Underground aus England, Berregüetto aus Spanien oder dem Joel Rubin Jewish Ensemble aus den USA.