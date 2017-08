Beim Rudolstadt-Festival heizten am ersten Abend Jupiter & Okwess aus dem Kongo dem Publikum ein. Jupiter ist dabei ein afrikanischer Musiker, der von europäischer Rockmusik beeinflusst wurde. Einen Teil seiner Jugend verbrachte er als Diplomatenkind in der DDR, wo er auch eine Band gründete. Später, nach der Rückkehr in den Kongo, entdeckte Jupiter dann auch Zaire-Rumba und andere groovende Stile wie Funk, Soul und Rock.



Als seine Bandmitglieder vor dem Bürgerkrieg nach Europa flohen, blieb Jupiter im Lande, um seine Landsleute weiter davon zu überzeugen, welch reiche Kultur die Kongolesen haben. 1990 gründete der Musiker die Band Okwess International, aus der jetzt Jupiter & Okwess geworden ist. Am ersten Tag des 2017er-Rudolstadt-Festivals spielte die kongolesische Band das Nachkonzert vor einem begeisterten Publikum.